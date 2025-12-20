"Csodálatos karácsonyi ajándék" - Schäfer András lett a nap hőse a Bundesligában

Amilyen szerencsétlenül alakult az őszi szezon Schäfer András számára (klub- és válogatott szinten egyaránt gödörben érezte magát), olyan örömtelire sikerült a vége. A rövidke téli szünet előtti utolsó német Bundesliga-meccsén (Köln-Union Berlin 0-1) csak a 84. percben cserélték be, mégis ő lett a nyerőember: a 91. percben ő lőtte a fővárosiak győztes gólját!

Schäfer András a Kölnben lőtt győztes gólja után Szoboszlai Dominik válogatottbeli gólörömét utánozta a Bundesliga-meccsen - Fotó: picture alliance

Schäfer ennek megfelelően boldogan értékelt, miután az RB Leipzig hazai legyőzése (3-1) után újabb sikert aratott a csapatával.

Schäfer András: Minden jó, ha a vége jó

Ez egy csodálatos karácsonyi ajándék

Igazán kemény és nehéz mérkőzés volt, pontosan olyan, amilyenre számítottunk. A Köln különösen az első félórában jobb volt, de aztán visszaküzdöttük magunkat és meg tudtuk szerezni a győztes gólt. Nagyon örülünk a győzelemnek – nyilatkozta klubja honlapján az idei első Bundesliga-góljával a meccs hősévé lett magyar válogatott középpályás.

