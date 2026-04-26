Hátborzongató jóslatot tett közzé a médium 2026-ra: teljesen megváltozik a világ, amit ma ismerünk

Egy neves médium, aki azt állítja, hogy a horoszkópok és a csillagok mozgásának gondos elemzésével képes megjósolni a jövőbeli eseményeket, nyugtalanító előrejelzést adott 2026-ra, amely úgy tűnik, most valóra válik.

Fotó: Pexels

Miután helyesen megjósolta Donald Trump 2016-os választási győzelmét, és ami még fontosabb, figyelmeztette a világot a pusztító Covid–19-járványra, a neves tisztánlátó ragaszkodik ahhoz, hogy figyelemre méltó pszichikus képességekkel rendelkezik.

Miközben a közel-keleti feszültségek napról napra fokozódnak, Jessica Adams jövendőmondó hátborzongató figyelmeztetést adott ki, kijelentve, hogy 2026-ban „újrarajzolják” a világtérképet.

A világtérképet „újrarajzolják”

Adams szerint 2026 fordulópont lesz a határkonfliktusok szempontjából, amit nagyrészt az Ukrajnában és Gázában folytatódó pusztító háborúk okoznak – írja az Irish Mirror. A neves médium ragaszkodik ahhoz, hogy a világtérkép hamarosan nagyon másképp fog kinézni.

„A világtérkép nagyon hirtelen rajzolódik majd át.”

Az asztrológus arról tájékoztatott, hogy „a falon lévő régi világtérkép meglehetősen sokat fog ingadozni” idén, és hogy a változások „robbanásszerűen” fognak bekövetkezni. A fejlesztések várható ütemterve? 2026 nyara, konkrétabban június.

„A térkép változni fog, a határok változni fognak, de azt hihetjük, hogy vége, pedig nem. 2033-ig folyamatosan változik” – jósolja Adams.