-12 fokos, fagyos éjszakai műszakban halt meg az olimpiai építkezésnél egy őr

Egy biztonsági őr, aki egy 2026-os téli olimpiai helyszín közelében lévő építkezésen dolgozott, egy éjszakai műszak során meghalt, amikor a hőmérséklet -12 fokra süllyedt. A hatóságok szerint halál mögött természetes okok állnak, de vizsgálat indult az ügyben.

Tragikusan elhunyt egy biztonsági őr a 2026-os téli olimpia építkezésén (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Vizsgálatot indítottak a 2026-os téli olimpia helyszínén történt haláleset miatt

A hatóságok közleménye szerint az 55 éves munkás szívrohamban halt meg a Cortina d’Ampezzo hegyi üdülőhelyen. A férfi egy építkezésen dolgozott a cortinai jégpálya közelében.

Matteo Salvini olasz építési és közlekedési miniszter teljes körű kivizsgálást kért a férfi halálának ügyében.

Az információink szerint természetes ok miatt halt meg, szívroham volt. Nyomozunk az ügyben

- mondta Andrea Varnier, a Fondazione Milano Cortina 2026 vezérigazgatója az újságíróknak a milánói új hokiarénában tartott tesztrendezvényen.

Minden rendelkezésünkre álló dokumentáció rendben volt. Most a vizsgálatra várunk, hogy megértsük a halál pontos okát. Jelenleg a mentőszolgálatoktól kapott információink szerint természetes halálról van szó, miközben a helyszínen tartózkodott

- tette hozzá.

A Simico, az olimpiai építkezést felügyelő kormányzati szerv tisztázta, hogy a helyszín nem tartozik a felügyeletük alá, miközben részvétét fejezte ki a férfi szeretteinek. Cortina településének tisztviselői hozzátették, hogy mély szomorúsággal és aggodalommal tölti el őket a munkás halála - írta a Mirror.