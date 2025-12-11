Prosztatarákkal küzd, most súlyos sérülést szenvedett az olimpiai bajnok

Élete legnagyobb bukását szenvedte el a prosztatarákkal való küzdelme során Sir Chris Hoy. A hatszoros olimpiai és tizenegyszeres világbajnok brit kerékpározó a minap mountain bike-ozás közben olyan csúnyán elesett, hogy szétzúzta a lábát. Olyannyira, hogy jelenleg is mankóval jár. Mint fogalmazott: 43 éve biciklizik, és kétségkívül ez volt a legrosszabb esése. Azonban tudja, hogy még így is szerencsésnek érezheti magát.

Hatalmasat esett kerékpárjával a prosztatarákkal küzdő olimpiai bajnok - Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Prosztatarákkal való küzdelme mellett most más gondja is akadt

Az ember már nem pattan fel úgy, mint fiatalon. Nagy esés volt. Most már jobban vagyok, de még mindig mankóval járok, bicegek

– kezdte a 49 éves sportoló, hozzátéve:

Történnek rosszabb dolgok is. Negyvenhárom éve biciklizem, és ez volt a legrosszabb esésem. Elég szerencsés vagyok, hogy ennyi év alatt ez volt a legkomolyabb eset. Az ember a saját bejárati ajtajánál is eleshet a lépcsőn és megsérülhet. A lényeg, hogy nem vagyok különösebben kockázatvállaló, de élni akarom az életemet, és ki akarom használni, amíg lehet. Nem vagyunk itt örökké, ezért a rendelkezésünkre álló idő alatt azt kell csinálni, amit szeretünk

– közölte az olimpiai bajnok, akit 2023 szeptemberében diagnosztizáltak 4-es stádiumú prosztatarákkal, és azóta kemoterápiában részesül. Prognózisa 2–4 év volt. Sir Chris Hoy elárulta, a diagnózist követő első időszak nehéz volt a számára. Kiemelte, volt, amikor kezelésváltásra volt szükség:

Bízni kell a tudományban, és tudni, hogy éppen most is rengeteg ember dolgozik világszerte új gyógyszereken, új kezeléseken, abban a reményben, hogy egy nap már nem lesz halálos kimenetelű ez a diagnózis. Én pedig jól vagyok

– idézte őt a Mirror.