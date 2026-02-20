Mindenkinek leesett az álla, merész ruhában villantott Katzenbach Andrea

Hihetetlen ruhában mutatta meg gyönyörű alakját Katzenbach Andrea. A szépségkirálynő merész fotója gyorsan meghódította a közösségi médiát a rajongói alig tudták levenni a szemüket a celebről.

Katzenbach Andrea nem szerénykedett, megmuttata kerek melleit Fotó: Hegedüs Róbert

Katzenbach Andrea észvesztő szexi ruhában pózolt

A Miss World Hungary versenyzője egy többszínű, csillogós ruhában mutatta meg alakját az Instagram-oldalán. A szépségkirálynő nem fogta vissza magát, egy apró masni tartotta össze a ruha anyagát a kebleinél.

A mélyen kivágott ruha zavartalan látványt nyújtott a celeb tökéletes melleire. Andrea pedig nem szerénykedett, bátran mutatta meg testét a követőinek. A hihetetlenül szexi kép láttán sokan nem hittek a szemüknek és rögtön dicséretekkel halmozták el kedvencüket.

"Úristen, brutál jól nézel ki"