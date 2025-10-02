RETRO RÁDIÓ

Megszólalt a szépségkirálynő: ezért nem talál párt Katzenbach Andrea

Még mindig egyedülálló a Miss World Hungary tavalyi győztese. Katzenbach Andrea nem kertelt, elárulta az okát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 07:00
Katzenbach Andrea, a Magyarország Szépe 2024 győztese ma már a szépségversenyek világán túl is ismert. Modellként dolgozik, a marketing területére is vissza szeretne térni, miközben fokozatosan megtalálta helyét a fővárosi életben. Bár karrierje stabilan halad előre, a magánéletben továbbra is keresi azt, aki mellett valódi biztonságra lelhet.

Katzenbach Andrea
Katzenbach Andrea szépségkirálynő még nem találta meg az igazit (Fotó: MW archív)

Katzenbach Andrea élete nyugodtan telik mostanában

Egyedülálló vagyok még mindig. Volt már rá példa, hogy ismerkedtem, de nem alakult ki senkivel mélyebb kötődés. Komolyabb kapcsolatot keresek” – vallotta be a Metropolnak Andi, aki jelenleg nyugodt időszakot él, a munkái mellett tudatosan építi jövőjét: „Nyugis időszakot élek, de azért modellmunkáim vannak, illetve most tervezek visszamenni a marketing világába” – árulta el.

A személyes ismerkedésben hisz

Az online társkeresés világát távolról szemléli, inkább a személyes megközelítést tartja értékesnek:

Tud jó is lenni biztos, de én nem használom. Egyébként pár hete volt egy olyan élményem, hogy sétáltunk a barátnőmmel, és egy fiú random odajött hozzánk. Mondtam is, milyen jó, hogy vannak még olyan férfiak, akik oda mernek menni, nemcsak az interneten keresztül ismerkednek

részletezte Magyarország Szépe. Bár a fiú elkérte a számát, Andi nem élt a lehetőséggel.

Katzenbach Andrea kora ellenére hamar megszokta Budapestet

A költözés időnként kellemetlen helyzeteket is hozott. A kezdeti időszakban még a fővárosi közlekedés is tartogatott számára kihívásokat: 

Amikor Budapestre költöztem, olyan helyekre is leparkoltam, ahová nem lett volna szabad. Nem voltam hozzászokva, hogy nézzem ezeket a táblákat, ahonnan én jöttem, bárhol le lehetett parkolni. De azóta már nem büntetnek meg, jócskán fizettem tanulópénzt érte

– mondja ma már nevetve.

Mára azonban jól érzi magát Budapesten, kialakult a baráti köre, mégis fontos számára, hogy rendszeresen hazalátogasson szüleihez. Katzenbach Andrea számára a család marad a biztos pont, a karrier pedig a fejlődés terepe – a kettő között pedig ott van a remény, hogy megtalálja azt a kapcsolatot, amely valóban értéket ad az életéhez.

 

