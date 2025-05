Miss World 2025: saját hasonmásai veszik el a koronát Katzenbach Anditól?

Jövő szombaton fény derül arra, melyik ország képviselőjét választják a világ legszebb nőjének. Versenyben van a Miss World 2025 címért a Magyarországot képviselő Katzenbach Andrea is, aki most elárulta, kit tart a legesélyesebbnek a korona elnyerésére.

Katzenbach Andrea képviseli hazánkat a Miss World Hungary 2025-ös versenyén, most pedig elárulta, kiket tart a legnagyobb riválisának Fotó: missworld.com

Miss World 2025: ezektől a lányoktól tart a magyar induló

Katzenbach Andi már napok óta Indiában van, ahol negyven egymással versengő lány él együtt, s próbálja ki magát különböző feladatokban és fordulókon. Nem sok idejük marad a telefonjukat nyomkodni, a 2024-es Magyarország Szépe- győztes Andi azonban közösségi oldalán elárulta, melyik országok lányait tartja a legszebbnek, vagyis a legesélyesebbnek arra, hogy a tavalyi győztes, Krystyna Pyszková cseh modell átadja neki a koronát.

Andi csupa olyan riválist sorolt fel, akik nagyon hasonlítanak rá. Barna szem, hosszú barna haj, kreolos bőr: a leírás illik a kiskőrösi lányra – de például az általa elsőként említett moldovai indulóra, Anghelina Chitaicára is, aki a szépségverseny hivatalos leírása szerint belsőépítész és fitneszedző, aki román, angol, orosz, francia és olasz nyelven is beszél.

A moldovai induló külsőre igencsak emlékeztet Andira Fotó: www.missworld.com

De a szépségünk toplistáján szerepel a thaiföldi lány is: Opal Suchata Chuangsri vonásai és alkata is nagyon emlékeztet a magyar lányéra. A nemzetközi tanulmányokat folytató fiatal nő egy nap nagykövet szeretne lenni, s önkéntesként támogatja a mellrák elleni küzdelmet.

Barna szem, barna haj, kreol bőr, sokan elhinnénk, ha azt mondanánk: Andi van ezeken a thai lányról készül fotókon Fotó: www.missworld.com

Mikor a Magyarország Szépe 2024-es versenyét Katzenbach Andi megnyerte, sokan mondták, hogy kísérteties a hasonlóság Kulcsár Edina és közte. De melléjük állhat az Ausztráliát képviselő Jasmine Stringer is, aki a modellkedés mellett általános iskolás diákok tanítónője is, és a háztartási erőszak áldozataivá váló gyermekekről írt könyvet. De hobbija a szaxofonozás és a lovaglás is.

Az ausztrál lányt is nagy riválisának tartja a Magyarország Szépe 2024-es évadának nyertese

Fotó: www.missworld.com

És ott van a sorban a Srí Lanka-i Anudi Gunasekara is, aki szintén nagyon hasonló fizimiskával rendelkezik, diplomatának készül és lelkes szószólója a nőjogi ügyeknek, szenvedélye a versolvasás és a tánc…

A Srí Lankát képviselő lány vonásai és külseje is hasonlít az eddig felsoroltakhoz...

Fotó: www.missworld.com

Katzenbach Andrea még megemlíti Fülöp-szigetek, Mexikó, Olaszország, Uganda, Belgium és India képviselőjét is a legszebbek között.