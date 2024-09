Meggyűlik a baja a budapesti parkolással a legszebb magyar lánynak

Néhány hónappal ezelőtt nagyot fordult a világ Katzenbach Andreával: Magyarország Szépe, azaz Miss World Hungary címmel tüntették ki, hamarosan pedig a világversenyen képviselheti hazánkat. Elárulta, hogy van most, s hogy mennyi bókot kap személyesen én online.

A 2024-es Miss World Hungary, Katzenbach Andrea hamarosan a világversenyen képviseli majd hazánkat (Fotó: Hegedüs Róbert)

Nem merik megszólítani a Miss World Hungary győztesét

A legszebb magyar lánynak választott Andi elárulta:

„Sokszor van, hogy látom a szemem sarkából, hogy felismernek, nagyon néznek, de eddig még senki sem mert odajönni hozzám… Pedig barátságos vagyok!” – viccelődött Andi a Metropolnak nyilatkozva, majd hozzátette: „Manapság már szerintem nem is divat odamenni egy hírességhez, tévéből ismert emberhez az utcán. Azért közösségi oldalaimon látom, hogy a verseny óta megnövekedett a követőim száma. Kicsit aggódtam a visszajelzések miatt, de szinte csak pozitív kommenteket, üzeneteket kapok, eddig talán csak egy negatív visszajelzéssel találkoztam.”

Zömében férfiak bókolnak, de ezzel úgy vagyok, hogy valószínűleg aznap még száz másik szép lánynak elküldhették ugyanazt a dicsérő mondatot... Ami jobban esik, hogy nők is dicsérnek, szerintem ez nagyobb szó. Fontosnak tartom, hogy a nők támogassák egymást!

Készül a nemzetközi versenyre

S ha már nők, hamarosan elstartol a Miss World Universe világverseny, amit Andi már izgatottan vár:

„Nagyon sűrűek a napjaim, még nem is nagyon tudtam elkezdeni készülni a versenyre, még a többi jelöltet sem néztem meg, de hamarosan belevetem magam ebbe is. El kell készítenem a bemutatkozóvideót, megkezdődnek majd a táncpróbák” – sorolta Andi, akinek jelenleg a munka, a fotózások, a felkérések, és az edzés teszik ki a mindennapjait, közben pedig új, budapesti otthonát csinosítgatja.

„Komfortosan berendeztem a lakásom, igaz, a kanapé és a tévé még hiányzik… Nem okozott gondot, hogy önálló legyek, már gimnázium után elköltöztem a szüleimtől, akkor lakótárssal éltem, később pedig az akkori párommal is. A mostani költözés előtt pont otthon éltem, ami őszintén szólva kicsit nehéz volt, jó újra önállónak lenni. Egyébként háziasnak tartom magam, anyukám hamar megtanított főzni, takarítani, nem érzem kihívásnak, hogy egyedül éljek” – ismerte el Andi, majd hozzátette, egy valamit nehezen tud megszokni Budapesten…