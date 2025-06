Katzenbach Andrea az utódjáról: "Sokkal érettebb a koránál"

Hatalmas érdeklődés övezte idén is a Miss World Hungary döntőjét, ahol a 17 éves gimnazista, Végvári Janka fejére került a korona. A versenyt, ahogy minden évben, most is a Duna Televízió közvetítette, az est házigazdái pedig Rókusfalvy Lili és Fodor Imre voltak. A szakmai zsűriben olyan ismert nevek kaptak helyet, mint Sarka Kata, Rogán-Szendrei Cecília, Hajas László, Dr. Krasznai Zsolt, valamint a korábbi szépségkirálynők: Kulcsár Edina és Bodri Krisztina. Az előző évi győztes, Katzenbach Andrea nem zsűrizett, de természetesen figyelemmel kísérte az eseményeket, és az új királynőről, valamint a körülötte kialakult "ingatlanbotrányról" is őszintén mesélt nekünk.

Katzenbach Andrea Instagramon is gratulált Végvári Jankának (Fotó: Ladóczki Balázs)

Katzenbach Andrea szerint jó döntés született

"Nagyon nehezen született meg idén a döntés, de azt hallottam, hogy tavaly sem volt könnyű dolga a zsűrinek" – mondta Andrea.

Egyébként nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel. Jankát nagyon szépnek tartom, ő volt az egyik kedvencem. De a második és harmadik helyezett hölgy is megérdemelten álltak a dobogón

– tette hozzá.

A mindössze 17 éves Végvári Janka győzelme sokakat meglepett, ám a tavalyi győztes szerint a fiatal lány személyisége és érettsége mindent elmond róla:

„Valóban nagyon fiatal, de előtte volt egy zsűribeszélgetésünk, ahol nekem az jött le, hogy nagyon értelmes és elképesztően jól kommunikál. Sokkal érettebb a koránál” – mondta, majd hozzátette:

„Mondtam is neki, hogy bármi van, kérdezzen tőlem nyugodtan. Bármikor rendelkezésére állok és segítek neki, ha igényli” – árulta el Katzenbach Andrea.

Gazdáját keresi a luxusalbérlet

Katzenbach Andrea azóta ingatlanközvetítőként is dolgozik, de egyik hirdetése most kisebb lavinát indított el a közösségi médiában. A Facebookon közzétett albérlethirdetés – egy Dunára néző, 150 négyzetméteres luxuslakás a Dorottya Palotában, 1,5 millió forintos havi áron plusz rezsivel és közös költséggel – sokaknál kiverte a biztosítékot. Főként az háborította fel a netezőket, hogy az ingatlan egy egyetemistáknak szánt csoportba is felkerült.