Szívszorító vallomást tett Gelencsér Timi: „Ha a párom nem lenne, már idegösszeomlást kaptam volna”

Aki ismeri a népszerű modell-műsorvezetőt, az jól tudja, hogy nem szeret tétlenkedni, azt szereti, ha minden a tervek szerint halad. De persze vannak helyzetek, amiket Gelencsér Timi nem tud befolyásolni és dől minden, mint a dominó és most pont ebben a szituban találta magát.

Gelencsér Timi párja, Simon Mátyás tartja a lelket a szépségkirálynőben (Fotó: Instagram)

Gelencsér Timi hiába tűzte ki a költözés dátumát

Elképesztően kemény hónapok vannak az influenszer mögött és mégsem ott tartanak a dolgok, ahol szeretné. Gelencsér Timi minden perce be van táblázva, szervezi az esküvőjét, hatalmas házfelújításban vannak vőlegényével, közben rengeteget dolgozik. Nemrég ráadásul egy csúnya betegség is megállásra kényszerítette, ami miatt életében először munkákat kellett lemondania.

„Nem szoktam beteg lenni, most pedig 2 és fél hétig rosszul voltam, ez lelkileg is megviselt” – mesélte a Metropolnak Timi.

Matyi is megijedt, mert még ő sem látott betegnek, pedig három éve együtt vagyunk. De most már túl vagyok rajta, újra belevetettem magam a munkába és a házfelújításba, ami nagyon lassan halad. Mindig van valami, ami miatt, vagy amire várni kell, tudom, hogy ez egy türelemjáték, de én azt hittem, majd mi leszünk a kivételek, akiknél minden úgy megy, mint a karikacsapás és pontosan aznap költözünk be, amit kitűztünk célul, december elsején. De most úgy látszik, ez már nem valósul meg!

Gelecsér Timi szépségkirálynő mögött nagyon kemény hónapok vannak, az esküvőszervezés, a munka, a házfelújítás mellett le is diplomázott (Fotó: hot! magazin archív)

Vőlegénye tarja benne a lelket

A modell nem is tagadja, hogy bizony néha annyira elkeserítőnek tartja a helyzetet, hogy elsírja magát.

„Sydney van den Bosch-sal nagyon jóban vagyunk és ugye ők is házfelújításban vannak, a hamarosan születendő gyermekükkel már az új közös otthonukba szerettek volna hazamenni, de ők is csúszásban vannak.”