Mekkora a baj? Az ügyeleten kötött ki Gelencsér Tímea: durva betegség döntötte a lábáról a szépséget

Még mindig nem tudja a népszerű influenszer, hogy pontosan mi támadta meg a szervezetét. Azt viszont most már tudja az Exatlonban is elképesztően jól teljesítő Gelencsér Tímea, hogy milyen lázasan otthon feküdni, ami eddig ismeretlen volt számára.

Gelencsér Tímea Ázsia Expressz szereplése során se betegedett le, betegsége miatt kutyájának most a teraszon dobálta a labdát (Fotó: MW)



Gelencsér Tímea lebetegedett

Ilyen hosszú időt még sosem hagyott ki az edzésből, futásból a Dancing with the Stars győztes. Gelencsér Tímea ugyanis nem szokott beteg lenni, pontosabban ha néha mégis, akkor pár nap alatt meggyógyul.

„Ez a mostani helyzet számomra nagyon furcsa volt, ugyanis eddig sosem értettem, hogy ha valaki beteg, akkor az nyomja az ágyat” – mesélte most már nevetve a Miss World Hungary 2016-os győztese.

Életemben először történt velem ilyen, legalábbis amióta felnőtt vagyok, hogy betegség miatt napokig fekszem otthon. Még amikor a dancing alatt egyszer covidos lettem, akkor se éreztem ilyen ramatyul magam és akkor is én otthon tettem-vettem. Igaz, az is először fordult velem elő, hogy lázas vagyok, mert az sem szoktam lenni. Most viszont egy hétig nagyon rosszul voltam, végül el is mentem az ügyeletre, mert már tarthatatlan volt az állapot. Nagyon megkínlódtam ezzel a nem is tudom mivel, mert igazából nem derült ki. Szerintem nem lehetett bakteriális eredetű, inkább valami vírus, de a lényeg, hogy 2 és fél hétig tartott!

Gelencsér Tímea betegsége alatt párja, Simon Mátyás mindenben segített (Fotó: MW)

A vőlegénye segítette mindenben

Gelencsér Tímea vőlegénye is meglepődött, ugyanis bár már 3 éve együtt vannak, de még csak legyengülni se látta kedvesét.

Az biztos, Matyi se látott még betegen, nagyon furcsa volt neki ennyire elesettnek látnia engem, mindenben segített. Füge, a kutyánk meg nem értette, hogy miért nem viszem le, miért csak a teraszon dobálom neki a labdát. Merthogy ilyen sem volt még, hogy nem bírom levinni, szerencsére most már túl vagyok rajta, minden rendben van, helyreállt a világ rendje

– fejezte be nevetve Timi.