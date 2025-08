Gelencsér Tímea: „Kialakult bennem egyfajta üresség”

Gelencsér Tímea a napokban diplomázott le, és szinte még mindig alig hiszi el, hogy végre maga mögött tudhatja a tanulással teli éveket. Bár örül, hogy mostantól lelkiismeret-furdalás nélkül élvezheti a szabadidejét, egyfajta ürességet érez – de gyorsan megtalálta a módját, hogyan töltse ki ezt az űrt.

Gelencsér Tímea testvérei és szülei is rendkívül büszkék lehetnek a szépségre (Fotó: archív / Hot! magazin)

Gelencsér Tímea vőlegénye diplomás családba házasodik be

– Kommunikáció és médiatudomány szakon végeztem, multimédia szakirányon. Nagyon jó érzés, mert én voltam az egyetlen a családban, akinek még nem volt diplomája. A szüleim és a testvéreim sosem nyomasztottak emiatt, de magamnak szerettem volna bizonyítani, hogy elmondhassam: van diplomám – kezdte a Hot! magazinnak az Exatlon sztárja, Gelencsér Timi. – Most kettős érzések vannak bennem. Az egyik, hogy most végre bűntudat nélkül olvasgathatom az elmúlt három évben felgyűlt regényeimet. A másik oldalról viszont kialakult bennem egyfajta üresség is, ugyanis vége van valaminek, ami fontos volt. Úgyhogy ki is találtam, mivel szeretnék foglalkozni azután, hogy kiheverem az államvizsga fáradalmait: spanyolnyelv-vizsgát szeretnék szerezni!

Timi az elmúlt három évben nagyon élvezte a tanulást, de azért ideges volt a vizsgák előtt.

– Hatalmas szerencsém volt, mert olyan tételbe húztam bele, ami az öt kedvenc témám között volt. De hiszek abban, hogy szerencséje is csak annak van, aki tesz is érte – jelentette ki.