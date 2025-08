„De ő így ki is megy a házból?” – a Labubu miatt vált nevetségessé a magyar énekes – Fotó

Hazánk sztárjait is vitathatatlanul megfertőzte az egész világon vírusként terjedő őrület, a Labubu Magyarországon is hihetetlenül népszerű. Ennek legékesebb példája Horváth Tamás, aki 33 évesen gondolta úgy, hogy beruház néhány igencsak drága szörnyecskére.

Nem tudni, Horváth Tamás felesége mit szól az énekes új őrületéhez Fotó: MW-archív

Az énekestől persze nem idegen a gyűjtőszenvedély, hiszen otthonában több mint 600 Dragon Ball-figura álldogál, amelyek összértéke több tízmillió forint. Tominak azonban feltehetően hiányérzete lett volna, ha nem újít be egy Labubu-szettet, azaz két kék szörnyecskét és egy pár hozzájuk passzoló cipőt.

Íme, az outfit!

Mondanunk sem kell, hogy a Redditen egy pillanat alatt szétkapták Horváth Tomit, a legtöbben gyerekesnek, infantilisnek találták az énekest, és nem értik, hogy lehet így felöltözni.

„De ő így ki is megy a házból?” – érdeklődött valaki.

„Szerintem gyerekes, túlárazott, nem szép, nem értem miért lett ekkora trend. Van itt olyan, aki érti?” – értetlenkedett egy másik hozzászóló.

„Borzalmas, mint egy nagyra nőtt óvodás.”

Minősítették többen is Horváth Tomit.

Mik azok a Labubu babák?

Ezek az furcsa figurák elárasztották az internetet, majd az egész világot is pár hónap alatt. A Labubuk nem egyszerű játékok. Igazi műalkotásként hivatkoznak rájuk, amelyet puha „labubu textilből” gyártanak. Eredetileg Japánból és Koreából indultak világhódító körútjukra, de mára a Labubu-őrület elérte Magyarországot is: gyerekek, anyukák és gyűjtök is felfedezték a babákat. Nemcsak gyerekeiknek, de saját maguknak is megveszik ezeket a groteszk, de bájos figurákat. Egy Labubu ára néhány ezer forinttól több tízmillióig is terjedhet.