Érzéki: megvillantotta hatalmas kebleit Gelencsér Tímea - Fotó

Az Anna-bál olyan táncvigalom, amit hagyományosan Anna napján (július 26.) szoktak rendezni magyarországi fürdőhelyeken. Az esemény egyben a fürdőévad első szakaszának végét jelenti.

Idán Július 27-én ráadásul egy igazán kerek, jubileumi évfordulóhoz érkezett az Anna-bál, hiszen a nívós eseményt idén már 200. alkalommal rendezték meg Balatonfüreden. Természetes, hogy rengeteg magyar sztár is jelen volt. Többek között Gelencsér Tímea is, aki egy gyönyörű, ragyogó rózsaszín ruhában mutatta meg, hogyan is kell kinéznie egy szexi hercegnőnek. Ráadásul a mélyen dekoltált estélyiruha kihangsúlyozta kerek idomait. Egy biztos, aki csak meglátja Timiről készült képeket és videókat, nem fog tudni betelni a szépségével.