Decemberben több mint 10 százalékkal nőttek a reálbérek

Közölte, hogy a reálbérek jelentős növekedése mögött egyrészt az infláció sikeres visszaszorítása áll, amely érdekében olyan hatékonynak bizonyuló eszközöket vetett be a kormány, mint a kötelező akciózás vagy az online árfigyelő rendszer. Másrészt a reálbérek emelkedésében érdemi szerepet játszott a bérek jelentős növelés is, amelyet a példa nélküli módon, már decemberben végrehajtott minimálbér emelés is támogatott - fejtette ki az államtitkár.

Fotó: Vemi Zoltan

Czomba Sándor emlékeztetett arra, hogy decemberben a minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 10 százalékkal nőtt a munkavállalók, a munkáltatók és a kormány megállapodásának köszönhetően, így egy átlagos dolgozó már több mint háromszor akkora bért, azaz 655 ezer forintot vihet haza, mint a Gyurcsány-korszakban.