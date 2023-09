Ragadós a magyar példa, másoknak is megtetszett a kötelező akciózás

A belgrádi kormány kezdeményezésére előbb szeptember közepétől 20–40 százalékkal csökkentették húsz közszükségleti cikk árát, most pedig újabb 16 termék vált kötelező jelleggel akcióssá Szerbiában.

Fotó: Pexels (illusztráció)

A Jobb ár kampány az év végéig tart, és már két és fél ezer kereskedelmi cég csatlakozott hozzá.

A polcokról időnként kifogyhat néhány akciósan kínált árufajta, de egy-másfél órán belül megérkezik az utánpótlás

– nyugtatta meg a kedélyeket Tomislav Momirovic kereskedelmi miniszter, aki szerint az ilyen rendkívüli körülmények között, amikor Európa keleti részén háború dúl, aminek következtében magas az infláció és energiaválság tapasztalható, az államnak gondoskodnia kell a polgárairól, az üzleteknek pedig a vásárlóiról.

A hazai kampánytól leginkább abban különbözik a szerbiai, hogy nemcsak alapvető élelmiszereket vontak be az akciózásba, hanem a kávét és üdítőitalokat is, sőt, belekerült a babatáp, a babasampon, a pelenka, a toalettpapír, az egészségügyi betét, valamint a mosó- és mosogatószer is. A kormányrendelet értelmében a kereskedők az év hátralevő részében kötelesek legalább egy terméket akciós áron kínálni minden kijelölt kategóriából – adta hírül a Világgazdaság.