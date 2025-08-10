RETRO RÁDIÓ

Azt hitték, gluténérzékeny, megdöbbentő dolog állt a lány panaszai hátterében

Mindenkit mellbe vágott a felfedezés!

Az angol Jodie Collins szörnyen aggódott a lánya egészségéért. A 14 éves Erin tavaly november óta panaszkodik gyomorfájdalom miatt. Először az édesanya úgy gondolta, a lánynak komoly menstruációs fájdalmai vannak, esetleg gluténérzékeny.

Az édesanya aggódott, nem értette mi állhat kislánya rosszulléteinek hátterében
 Fotó: Pexels/Olly/Képünk illusztráció

Erin hat hónapja szenved erős gyomorfájdalomtól. Azt hittem, hogy glutén- vagy laktózérzékeny

– mondta az édesanya, aki úgy vélte, lánya valószínűleg gluténérzékeny. A megváltozott életmód azonban nem sokat segített a lány állapotán. Májusban a diáklány fájdalmai tovább erősödtek, ami aggasztotta az édesanyát.

Jodie Collins kórházba vitte a lányát és ragaszkodott hozzá, hogy vizsgálják meg, és derítsék ki az orvosok a fájdalom okát. Az orvosok megdöbbentő dolgot fedeztek fel a lány gyomrában. Egy kemény, nagy méretű csomó rejtőzött a 14 éves hasában.

Ami ez után kiderült, az még ennél is jobban lesokkolta az orvosokat és az édesanyát. Egy dinnye méretű hajcsomó okozta a lány fájdalmát és egészségügyi problémáit. A trichobezoár egy ritka állapot, amikor a gyomor-bélrendszerben egy csomó haj (trichobezoár) halmozódik fel.

A gyereket meg kellett műteni, hogy kiemeljék a testéből a hajcsomót, aminek átmérője meghaladta a 21 centimétert! A hajcsomó volt a felelős a lány vérszegénységéért és tápanyagbeviteli problémájáért.

Az édesanya elmondása szerint a lánya kisbaba kora óta szeret játszani a hajával, de sosem látta, hogy a haját vesz a szájába. A trichotillománia egy pszichiátriai zavar, melyre jellemző a haj kitépésének kényszeres vágya, és néha a lenyelése is, főleg fiatal nők körében elterjedt. Az alanyok tudtukon kívül is lenyelhetik a hajukat, álmukban is a szájukba vehetik azt – írja a LadBible.

 

