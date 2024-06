„Egyszerűbb dolguk volt, mint gondolnánk”: megszólalt a kirabolt budapesti pénzváltó üzletvezetője – Videó

Elképesztő részletek derültek ki a XI. kerületi, Bartók Béla úti pénzváltó kirablásáról – tudta meg a Metropol. Ahogyan azt korábban megírtuk, a tolvajok bejutottak a pénzváltó melletti társasházba, lementek a pincébe, majd ott az üzlet falát megbontva eljutottak a széf hátához. Ezután azt felvágták és 50 millió forintot loptak el belőle. Lapunknak sikerült beszélnie a pénzváltó üzletvezetőjével, aki több érdekességet is elárult. Többek között azt mondta: a tolvajoknak egyszerűbb dolga volt, mint gondolnánk, viszont legközelebb már nem lenne szerencséjük.

A rendőrök nyomokat rögzítettek, tanúkat hallgattak ki a helyszínen. Fotó: Metropol

Egész nap helyszíneltek rendőrök és lefoglalták a kamerafelvételeket

– kezdte az üzletvezető. "Kérdezték, hogy mik voltak készleten az üzletben, bankjegyek és befektetési arany. Arról már tudtunk, hogy három grúz állampolgárságú férfiról van szó, de az újdonság volt, hogy egyet elfogtak."

Az üzletvezető elmondása szerint mindenkit kihallgattak, akinek köze van a pénzváltóhoz.

"Mindenkit kihallgattak. Azt is, aki aznap zárt, aki nyitott, a főnököt. Az is érdekelte a nyomozókat, hogy milyen biztonsági rendszert használtunk. Természetesen elgondolkoztunk rajta, hogy miért pont a mi pénzváltónkat rabolták ki. Úgy tudjuk, hogy a rablás előtt felújítások zajlottak a társasházban, így a tolvajok könnyedén bejuthattak a házba. Viszonylag könnyű dolguk volt, talán nyitva is volt a pince kapuja. A tippünk egyébként az, hogy láthatták, hogy eléggé felkapott az üzletünk, egész nap sor állt akkor is. Sejthették, hogy sok pénz van bent, úgy ítélhették, hogy megéri a kockázatot."

Azóta befalazták a lyukat. Fotó: Metropol

Felmerül a kérdés: honnan tudták, hol kell megbontani a falat a páncélhoz?

Arra a kérdésre, hogy honnan tudták pontosan, hogy hol van a széf, elég egyszerű a válasz…

- mondta az üzletvezető. "Azok, akik bejönnek az üzletbe, azonnal rálátnak a páncélra. Sajnos még nem tudtuk bővíteni a helyiségünket. Nem lehet úgy elhelyezni, hogy ne látszódjon. Lehet, hogy bejöttek és körbenéztek, hogy hol van a széf. Sajnos emiatt elég könnyű dolguk volt."

Azonban az üzletvezető szerint a rablóknak nem sikerült mindent elvinniük.