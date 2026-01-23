Hivatalos: Megvan a Liverpool új edzője

Arne Slot változtatást eszközölt a Liverpool edzői stábjában, és a múlt hónapban kirúgott Aaron Briggs pontrúgásokért felelős szakember helyére előléptette Lewis Mahoney-t. Neki már Szoboszlai Dominik Marseille elleni szabadrúgásgóljában is fontos szerepe volt.

Arne Slot vezetőedző új szakembert ültetett le maga mellé a Liverpool kispadjára, aki a pontrúgásokért felel majd Fotó: Liverpool FC

Új arc a Liverpool edzői stábjában

A Liverpool jelentősen javult a pontrúgások kivédekezésében. Az Aaron Briggs távozása óta lejátszott hat meccs egyikén sem kapott gólt pontrúgásból. Ellenben a korábbi szakemberrel 18 meccsen 12 gólt lőttek a csapat ellen rögzített szituációból. Sőt, úgy tűnik, hogy az elemzői munka a pálya másik oldalán is hasznosnak bizonyult, amikor Szoboszlai Dominik egy a felugró sorfal alatt ellőtt szabadrúgással szerezte meg a vezetést a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Azt mondták, ha senki nem fekszik le a sorfal mögé, akkor talán van esélyem alatta ellőni a labdát. Senki sem feküdt le, szóval megpróbáltam, és bejött!

– mondta a mérkőzést megelőző pontrúgás-elemzői munkáról Szoboszlai a találkozót követően.

A Liverpool edzői stábjának új tagja már Szoboszlai Dominik Marseille elleni szabadrúgásában is szerepet játszott Fotó: Justin Setterfield / Getty Images

Lewis Mahoney egyébként már szeptemberben csatlakozott a Liverpoolhoz a Southamptontól, de csak az utóbbi meccseken ülhetett le Arne Slot mellé a kispadra – Aaron Briggs helyett. Előtte ugyanis rendszeresen a lelátón foglalt helyet a többi elemző munkatárssal együtt – írja a Liverpool Echo.