Hivatalos: Megvan a Liverpool új edzője
Arne Slot meghozta a döntését. Kiválasztotta a Liverpool edzői stábjának új tagját.
Arne Slot változtatást eszközölt a Liverpool edzői stábjában, és a múlt hónapban kirúgott Aaron Briggs pontrúgásokért felelős szakember helyére előléptette Lewis Mahoney-t. Neki már Szoboszlai Dominik Marseille elleni szabadrúgásgóljában is fontos szerepe volt.
Új arc a Liverpool edzői stábjában
A Liverpool jelentősen javult a pontrúgások kivédekezésében. Az Aaron Briggs távozása óta lejátszott hat meccs egyikén sem kapott gólt pontrúgásból. Ellenben a korábbi szakemberrel 18 meccsen 12 gólt lőttek a csapat ellen rögzített szituációból. Sőt, úgy tűnik, hogy az elemzői munka a pálya másik oldalán is hasznosnak bizonyult, amikor Szoboszlai Dominik egy a felugró sorfal alatt ellőtt szabadrúgással szerezte meg a vezetést a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.
Azt mondták, ha senki nem fekszik le a sorfal mögé, akkor talán van esélyem alatta ellőni a labdát. Senki sem feküdt le, szóval megpróbáltam, és bejött!
– mondta a mérkőzést megelőző pontrúgás-elemzői munkáról Szoboszlai a találkozót követően.
Lewis Mahoney egyébként már szeptemberben csatlakozott a Liverpoolhoz a Southamptontól, de csak az utóbbi meccseken ülhetett le Arne Slot mellé a kispadra – Aaron Briggs helyett. Előtte ugyanis rendszeresen a lelátón foglalt helyet a többi elemző munkatárssal együtt – írja a Liverpool Echo.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre