Szoboszlai megkapta, amit érdemel: Arne Slot nem hagyta szó nélkül a történteket

Szoboszlai Dominikot választották meg a szerda esti Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés (0-3) legjobb játékosának. A magyar válogatott középpályás volt az, aki megszerezte a vezetést a Vörösöknek a 46. percben, egy a felugró sorfal alatt laposan ellőtt szabadrúgásból. De Szoboszlai az egész találkozón kiváló teljesítményt nyújtott, amivel kiérdemelte az elismerést.

Szoboszlai Dominik volt a Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobb játékosaFotó: Liverpool FC / Getty Images

Marseille-Liverpool: Arne Slot és Van Dijk is elégedett

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a 3-0-ra megnyert találkozót követően úgy értékelte a mérkőzésen történteket, hogy a Marseille-nek nagyon jó elképzelése volt arról, hogyan játsszanak hazai pályán, de sikerült felülkerekedniük a hazaiakon és legyőzni őket.

Kevesebb helyzetet alakítottunk ki, mint szombaton, mégis három gólt szereztünk. 13 mérkőzés óta veretlenek vagyunk, és mindössze 54 percet voltunk hátrányban. Fontos, hogy elkerüljük azt a plusz két meccset a rájátszásban. Már így is három játékosunk van, akik sok időre kidőltek. Nagyon fontos, hogy ne kelljen ezeket a meccseket lejátszanunk

– idézi a Liverpool Echo a holland szakember szavait. A Vörösök egyébként ezzel a győzelemmel jelenleg a negyedik helyen állnak a Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláján.

A lefújást követően Virgil van Dijk is megszólalt. A csapatkapitány úgy fogalmazott: