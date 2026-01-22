RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai megkapta, amit érdemel: Arne Slot nem hagyta szó nélkül a történteket

Szoboszlai Dominik a góljával kiérdemelte és meg is kapta a találkozó legjobbjának járó díjat. Arne Slot vezetőedző értékelte a Marseille-Liverpool BL-meccs történéseit.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.01.22. 05:45
Liverpool Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája Marseille

Szoboszlai Dominikot választották meg a szerda esti Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés (0-3) legjobb játékosának. A magyar válogatott középpályás volt az, aki megszerezte a vezetést a Vörösöknek a 46. percben, egy a felugró sorfal alatt laposan ellőtt szabadrúgásból. De Szoboszlai az egész találkozón kiváló teljesítményt nyújtott, amivel kiérdemelte az elismerést.

Marseille-Liverpool: Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik volt a Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobb játékosaFotó: Liverpool FC / Getty Images

Marseille-Liverpool: Arne Slot és Van Dijk is elégedett

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a 3-0-ra megnyert találkozót követően úgy értékelte a mérkőzésen történteket, hogy a Marseille-nek nagyon jó elképzelése volt arról, hogyan játsszanak hazai pályán, de sikerült felülkerekedniük a hazaiakon és legyőzni őket.

Kevesebb helyzetet alakítottunk ki, mint szombaton, mégis három gólt szereztünk. 13 mérkőzés óta veretlenek vagyunk, és mindössze 54 percet voltunk hátrányban. Fontos, hogy elkerüljük azt a plusz két meccset a rájátszásban. Már így is három játékosunk van, akik sok időre kidőltek. Nagyon fontos, hogy ne kelljen ezeket a meccseket lejátszanunk

– idézi a Liverpool Echo a holland szakember szavait. A Vörösök egyébként ezzel a győzelemmel jelenleg a negyedik helyen állnak a Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláján.

A lefújást követően Virgil van Dijk is megszólalt. A csapatkapitány úgy fogalmazott: 

Elégedett vagyok a csapattal, mindenki kihozta magából a maximumot. Nagyon jó hangulat volt a stadionban

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
