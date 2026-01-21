RETRO RÁDIÓ

Egyre nagyobb a veszély, Arne Slot a kirúgás szélén Liverpoolban

Hiába veretlenek másfél hónapja, nem elégedettek a szurkolók a Liverpool teljesítményével. Arne Slot előkelő helyen áll a leendő kirúgott edzők listáján.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 14:20
arne slot bajnokok ligája marseille liverpool

A szerdai, Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája meccs előtt is Arne Slot állása volt a téma a találkozót megelőző sajtótájékoztatón. A Vörösök ugyan november vége óta veretlenek, ugyanakkor rengeteg nyerhető bajnokin végeztek csak döntetlenre. Ami felettébb kínos, hogy a bajnoki címvédő egyetlen újoncot sem tudott odahaza legyőzni a Premier League-ben, a Sunderland, a Burnley és a Leeds is ponttal távozott az Anfieldről. Mindeközben a korábbi legenda, Xabi Alonso csapat nélkül van, és őt szívesen látnának a drukkerek a kispadon. Az ő neve is felmerült a keddi sajtótájékoztatón.

Arne Slot és Xabi Alonso már kétszer találkozott a Bajnokok Ligájában egymással, mindkét meccset a Liverpool nyerte meg
Arne Slot és Xabi Alonso már kétszer találkozott a Bajnokok Ligájában egymással, mindkét meccset a Liverpool nyerte meg / Fotó: DeFodi Images

Slottól Franciaországban megkérdezték, szokott-e beszélni a Real Madridtól fél év után kirúgott Alonsóval. A holland szakember első nekifutásra elviccelte a választ.

Persze, hogy szoktam. Legutóbb azt kérte, meséljek egy kicsit a csapatról, hogy felkészülten vegye át hat hónap múlva

- mondta Slot, majd komolyra fordította a szót.

"Esküszöm sosem kaptam ennél furcsább kérdést. Persze én is hallom a szurkolók reakcióját, ha otthon nem győzöd le a Burnleyt, akkor bizony kifütyülnek. Aztán hazamennek és lehiggadnak. Itt vagyok másfél éve, bajnok lettem a csapattal. Az idei szezonunk lehetne jobb, de én mindent megteszek a sikerért"

- nyilatkozta Slot, akinek idén még a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában van esélye nyerni a klubbal.

Arne Slot veszélyzónába került

Az angol fogadóoldalak folyamatosan aktualizálják azt a listát, melyen arra lehet tippelni, hogy ki lesz a következő kirúgott edző a PL-ben. A Liverpool mestere az "előkelő" harmadik helyen áll, itt első a Tottenhammel szenvedő Thomas Frank és a West Hammel kiesőhelyen álló Nuno Espirito Santo. Xabi Alonso érkezése már akkor is felmerült, mikor Jürgen Klopp bejelentette távozását Liverpooltól. Akkor azonban a spanyol szakember maradt Leverkusenben, helyette pedig jött Hollandiából Arne Slot. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu