Szoboszlai elrontotta a tizenegyest, ég az újoncok ellen a Liverpool

Szoboszlai Dominik először lőhetett tizenegyest a Premier Leaguben, csak a keresztlécet találta el. A Liverpool-Burnley meccsen nyeretlen maradt a bajnok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 18:18
szoboszlai dominik liverpool premier league

Szoboszlai Dominik tizenegyest rontott, 1-1-es döntetlennel zárult a Liverpool-Burnley meccs a Premier League-ben. A magyar középpályás a 32. percben bődületes erővel vágta a keresztlécre a labdát. Nem sokkal később Florian Wirtz góljával ugyan vezetett a Liverpool, a kiesőjelölt vendégek egyetlen próbálkozásukkal egyenlíteni tudtak. A Liverpool több, mint 30 alkalommal veszélyeztetett, az egy gól édes kevés.

Liverpool v Burnley - Premier League
Elrontott tizenegyes a Liverpool-Burnley meccsen Fotó: Dan Istitene

Arne Slot együttese ugyan november vége óta veretlen, 2026-ban viszont nyeretlen a Premier League-ben. A csapat mind a négy bajnokija - a Leeds, a Fulham, az Arsenal és a Burnley ellen - döntetlennel zárult.

Liverpool-Burnley: csúnya statisztika

Amire biztosan nem lehetnek büszkék Liverpoolban. A bajnok a szezonban egyik újoncot sem tudta legyőzni az Anfield Roadon, a Sunderland, a Leeds és a Burnley is szerzett idegenben egy-egy pontot.

