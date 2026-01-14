Klopp szerint nagyot fordulhat a világ Szoboszlaival, szóba jött a Real Madrid is

Jürgen Klopp csírájában elfojtotta a pletykákat, melyek szerint Xabi Alonso hétfői menesztése után ő lehet a Real Madrid labdarúgócsapatának következő edzője. A Red Bull globális futballvezéreként dolgozó német szakember arról is beszélt, hogy szerinte Alonso szabaddá válása miatt a Liverpool leváltja-e az újabban sokat kritizált, Arne Slotot, aki 2024 nyarán éppen az ő helyét vette át Szoboszlai Dominikék trénereként.

Jürgen Klopp nem lesz a Real edzője, de az onnan kirúgott Xabi Alonso lehet Szoboszlai Dominik trénere Liverpoolban? Fotó: Getty Images

Mindössze hét hónap és 34 tétmeccs (ezek mérlege: 24 győzelem, 4 döntetlen, 6 vereség) után dobták ki Alonsót a Realtól, és a lehetséges utódok között szokás szerint azonnal fölmerült Klopp neve is. Szoboszlai Dominik kedvenc fociedzője a Liverpool kispadjáról több mint másfél éve leköszönt, tavaly óta a Red Bull pénzelte futballcsapatok szakmai főnökeként dolgozik – és a pletykáknak elébe menve gyorsan le is nyilatkozta: eszében sincs ezen változtatni.

Jürgen Kloppnak eszében sincs a Realhoz menni

"Nekem ehhez természetesen semmi közöm, és semmit nem is indított el bennem" – reagált Alonso menesztésére Klopp az osztrák konszernhez tartozó Servus TV-ben.

Nem tagadta, hogy a madridi edzőváltás hírére rengeteg üzenetet kapott, de nem a Real vezetőitől: csak az ismerősei érdeklődtek nála az ügyben, mire ő leginkább "különböző hangulatjelekkel" válaszolt. Jürgen Klopp korábbi Pool-edzőként arról is elmondta a véleményét hogy az angol sztárklub korábbi álomedzőjeként Xabi Alonso szabaddá válása elősegítheti-e holland utóda, Arne Slot leváltását a tavalyi önmagát csak keresgélő bajnokcsapat éléről. Szerinte azonban a liverpooli döntéshozókat aligha befolyásolja mindez. Legalábbis egyelőre, mert nyáron már elképzelhető lehet az edzőváltás, talán Szoboszlaiéknál is (Slot kinevezése előtt a korábbi Liverpool-játékos Alonso volt a Vörösök álomedzője, csakhogy akkor maradt a német Bayer Leverkusennél).

Azt sem hiszem, hogy Xabi Alonso ma egyszerűen abba hagyja Madridban és holnaptól már kész máshol elkezdeni a munkát

– mondta Klopp, ellenben hozzátette: nyáron már annál inkább elképzelhetőnek tartja a változtatást sok élcsapat – köztük akár a Liverpool? – kispadján: "Felfordulás lesz az edzők piacán, és nem is olyan szörnyű ezt külső szemlélőként látni, nem pedig azon gondolkodva, hogy mit jelenthet saját magamnak. Én a megfelelő helyen vagyok."