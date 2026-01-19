Válságértekezlet Liverpoolban, már Arne Slot nélkül ülnek össze

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk várhatóan hétfőn újabb játékosértekezletet tart, hogy megvitassák azokat a problémákat, amelyekkel folyamatosan szembesül a csapat. A holland sztár kapcsán azt írják, dühös volt a hibák miatt, amelyek miatt a Burnley szombaton kiegyenlített az Anfield Roadon. Ez volt a liverpooli alakulat sorrendben negyedik döntetlenje a Premier League-ben – írja a This is Anfield.

Virgil van Dijk újabb értekezletet tart Liverpoolban (Fotó: Dan Istitene)

A válságértekezletre nem hívják meg a csapat edzőjét, Arne Slotot. Ez lesz a második ilyen beszélgetés, korábban októberben ültek össze a futballisták, akkor a csapat 12 mérkőzésből 9-et elveszített.

Válságértekezlet Liverpoolban

„Frusztrál, hogy 60 perc után elkezdtünk hanyagul játszani, és ez nem az első alkalom” – mondta Van Dijk a szombati meccsről. „Már beszéltünk erről, de úgy tűnik, újra fel kell vetnünk a kérdést, és ez nagyon fontos lesz, mert szerdán nehéz mérkőzés vár ránk a Bajnokok Ligájában a Marseille ellen. Nem arról van szó, hogy én foglalkozom vele, hanem arról, hogyan oldhatjuk meg, mert mindannyian nyerni akarunk, és rengeteg lehetőségünk lett volna rá a Burnley ellen. Nem szeretem, amikor a saját szurkolóink fütyülnek ki minket.”

A Liverpool szerdán 21 órától a Marseille otthonában lép fel a Bajnokok Ligájában, ahol jelenleg a kilencedik helyen áll. Ha Arne Slot együttese nem végez az első nyolcban, akkor a nyolcaddöntőbe jutásért egy újabb párharc vár rá. Eközben az angol bajnokságban a negyedik helyen áll a csapat, 14 pont a hátránya a listavezető Arsenal mögött.