RETRO RÁDIÓ

Válságértekezlet Liverpoolban, már Arne Slot nélkül ülnek össze

Már másodszor tartanak válságértekezletet a Premier League címvédőjénél. Az FC Liverpool hullámzó szezonja folyatódik.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.01.19. 15:15
liverpool arne slot virgil van dijk

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk várhatóan hétfőn újabb játékosértekezletet tart, hogy megvitassák azokat a problémákat, amelyekkel folyamatosan szembesül a csapat. A holland sztár kapcsán azt írják, dühös volt a hibák miatt, amelyek miatt a Burnley szombaton kiegyenlített az Anfield Roadon. Ez volt a liverpooli alakulat sorrendben negyedik döntetlenje a Premier League-ben – írja a This is Anfield.

Liverpool v Burnley - Premier League
Virgil van Dijk újabb értekezletet tart Liverpoolban (Fotó: Dan Istitene)

A válságértekezletre nem hívják meg a csapat edzőjét, Arne Slotot. Ez lesz a második ilyen beszélgetés, korábban októberben ültek össze a futballisták, akkor a csapat 12 mérkőzésből 9-et elveszített. 

Válságértekezlet Liverpoolban

„Frusztrál, hogy 60 perc után elkezdtünk hanyagul játszani, és ez nem az első alkalom” – mondta Van Dijk a szombati meccsről. „Már beszéltünk erről, de úgy tűnik, újra fel kell vetnünk a kérdést, és ez nagyon fontos lesz, mert szerdán nehéz mérkőzés vár ránk a Bajnokok Ligájában a Marseille ellen. Nem arról van szó, hogy én foglalkozom vele, hanem arról, hogyan oldhatjuk meg, mert mindannyian nyerni akarunk, és rengeteg lehetőségünk lett volna rá a Burnley ellen. Nem szeretem, amikor a saját szurkolóink fütyülnek ki minket.”

A Liverpool szerdán 21 órától a Marseille otthonában lép fel a Bajnokok Ligájában, ahol jelenleg a kilencedik helyen áll. Ha Arne Slot együttese nem végez az első nyolcban, akkor a nyolcaddöntőbe jutásért egy újabb párharc vár rá. Eközben az angol bajnokságban a negyedik helyen áll a csapat, 14 pont a hátránya a listavezető Arsenal mögött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu