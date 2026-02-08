Orbán Viktornak megvan a véleménye Szoboszlai góljáról
Szoboszlai bombagólt lőtt.
Az Arsenal után a Manchester City ellen is bombagólt lőtt szabadrúgásból Szoboszlai Dominik - írtuk meg korábban. Szoboszlai góljával kapcsolatban Orbán Viktornak is volt egy-két szava.
Szoboszlai gólja a szezon gólja?
A holdról is látszott!
- írta Orbán Viktor a Facebookon Szoboszlai Dominik bombagóljáról.
