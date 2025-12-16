Igazságtalanság: Karácsonyék elhibázott döntései miatt a kormány fizet

A fővárosi kormányhivatal vizsgálta a BKK buszokat, miután többnél jelentkezett az elmúlt időszakban valamilyen komolyabb műszaki hiba. Ki ne emlékezne például arra, amikor nyáron, a hatalmas kánikula közepén több is lángra kapott. A vizsgálat során végül minden harmadik busznál találtak valamilyen komolyabb problémát, így jó néhányat ki is kellett vonni a forgalomból. Gulyás Gergely Kristóf a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP-s képviselője szerint az nem történhet meg, hogy az emberek ne közlekedjenek biztonságosan a fővárosban, ezért azt várják a fővárostól, hogy a probléma megoldására mindenképp biztosítsanak forrásokat. A kormány azonban nem túl bizakodó, mivel Budapest a csőd szélén táncol, ezért megalkotta a segélyhitel konstrukciót.

Az V. kerületi József nádor tér közelében is lángra kapott egy épp utasokat szállító BKK busz. Budapest egyre mélyebbre jut, ezért a kormány megalkotta a segélyhitel konstrukciót

Fotó: Kovács Dávid / Bors

Próbálják titkolni, hogy Budapest csődbe jutott

Gulyás Gergely Kristóf szerint a főváros vezetőség lebuktatta magát. Kiderült ugyanis, hogy hazudtak, és nem csak közgyűlésen a többi képviselőnek, hanem a budapestieknek is. Az önkormányzat a saját likviditási jelentésében azt állítja magáról, hogy plusz 30 milliárd forinttal zárja az idei évet. Csakhogy ez egy különböző trükkökkel meghamisított összeg, aminek a kidolgozásáért egyébként három olyan korábbi államtitkár felel, akik annak idején Gyurcsány Ferenc oldalán kozmetikázták meg a számokat. A módszer tehát ugyanaz, csak most Karácsony Gergely mögé sorakoztak be.

Ez a költségvetés tehát meg van hamisítva. Ennél nagyobb botrány a költségvetés terén 2006 óta tényleg nem történt

- fogalmazott a képviselő a TV2 Mokka kedd reggeli adásában.

A segélyhitel konstrukció

Budapest fizetésképtelenséget a kormány kérése ellenére továbbra sem mondta ki a fővárosi önkormányzat, pedig ez lenne az alapja annak, hogy a kormány segíteni tudja Budapestet.

Ennek ellenére a kormányzat megalkotta a segélyhitel konstrukciót, ami azt jelenti, hogy bármi is történik a fővárosban, a budapesti közalkalmazottak meg fogják kapni a béreiket, illetve a közszolgáltatásaik sem lesznek veszélyben.

Tehát ha a főváros nem tud fizetni, akkor a kormány átvállalja a költségeket. Ez minden bizonnyal egy nagyon fontos garancia.