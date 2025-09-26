Kitálalt a sztármentalista: nem katonai drónok, hanem valóságos ufók repkednek az égen

Úgy tűnik, a repülőterek körül zümmögő rejtélyes drónok mögött nem emberek állnak, hanem valódi földönkívüliek. A kanálhajlító médium, Uri Geller felszólította a kormányokat, hogy hagyják abba a lakosság félrevezetését és vallják be, hogy a rejtélyes járművek valódi ufók, amelyeket nem emberek irányítanak.

Nem drónok, hanem valódi ufók repdesnek felettünk a sztármentalista szerint (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Ez még csak a kezdet, a következő hónapokban több ufóészlelés is lesz

Geller azt jósolta, hogy a következő hónapokban egyre több észlelés várható repterek, városok és katonai bázisok felett világszerte, és azt tanácsolta a nyilvánosságnak, hogy figyeljék az eget, de ne higgyék el a hazugságokat.

Hamarosan nagy lesz ott fenn a forgalom

– figyelmeztetett a médium.

Geller akkor szólalt meg, amikor a dániai Aalborg repülőterét kénytelenek voltak lezárni, miután drónokat észleltek a légterében.

Az érkező és induló katonai és kereskedelmi járatokat leállították a szerdai incidens után, majd a hatóságok vizsgálatot indítottak. A rendőrség szerint a drónok célja ismeretlen volt, nem volt tiszta, ki irányítja őket, de világítással repültek. Egy hasonló eset történt Norvégiában is, ahol 3 órára zárták le a kifutópályákat.

Nem ez az első ilyen eset

2018-ban a Gatwick repülőteret kénytelenek voltak 30 órára bezárni, miután három nap alatt 100 drónészlelés történt. Ez volt az első alkalom, hogy egy nagy brit repülőteret drónok miatt zártak le.

Egy másik gatwicki kifutópályát 2023-ban egy órára kellett lezárni egy drónészlelés miatt. Ugyanebben az évben a németországi Frankfurt repülőtere két napra leállította a légi forgalmat szintén drónok miatt.

Tavaly a hatóságok négy órára bezárták az ohiói Dayton közelében található Wright-Patterson légierőbázist, de más észlelések is történtek New Jerseyben.

Barátaim, figyeljétek az eget!! Emlékeztek a tavalyi rejtélyes drónokra a brit, német és amerikai katonai bázisok felett? Vészhelyzetet okoztak New Jerseyben, és most megint ez történik! Ezen a héten hatalmas, azonosítatlan drónok jelentek meg Koppenhága és Oslo repülőtere felett, órákra lezárva őket, járatok törlésével és utasok ezreit hátrahagyva! Szemtanúk több drónt jelentettek, amik különböző irányokból közeledtek, villogó fényekkel, majd nyomtalanul eltűntek

– írta közösségi média oldalán a 78 éves médium.

A hatóságok az eszközök kezelőit felkészült szereplőnek nevezték, fejlett képességekkel, de gondoljatok bele. Ha ezek hobbidrónok lennének, hogyan tudnának órákig repülőterek felett lebegni, elkerülni az észlelést és eltűnni akaratuk szerint? Ha katonai drónok lennének, miért villognának fényekkel, mint egy műsorban?

Geller szerint a magyarázatok ismétlik magukat, az egészet az 1947-es Roswell-incidenshez hasonlította, amit csak egy meteorológiai léggömbként könyveltek el.

Barátaim, ez az igazság: nem mi uraljuk az eget. Ezek a járművek fejlettebb technológiát és intelligenciát mutatnak. Ezek ufók, definíció szerint, és nem emberek irányítják őket.

– folytatta a médium.