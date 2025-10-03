Ábrahám Edit különleges módszert választott a gyógyuláshoz

Ábrahám Edit színésznő az unokáival játszott, amikor megtörént a baj: egy rossz mozdulat miatt eltörte a kezét. Az orvosi előírások mellett a népszerű agykontrollhoz és az asztrológiához fordul a mielőbbi gyógyulás érdekében.

Ábrahám Edit az agykontrollban és asztrológiában bízik / Fotó: TV2

Ábrahám Edit eltökélt, és mindent megtesz a gyors gyógyulás érdekében

„Sikeresen ráestem, a gyerekekkel voltam a játszótéren. A picike nagyon hisztizett, én el akartam lépni, és abban a pillanatban a cipőmnek a talpa letapadt a betonra, és egy hatalmasat estem” - mondta el a színésznő a Tv2 riporterének. A baleset azért következett be, mert Ábrahám Edit épp az unokájának szeretett volna segíteni, azonban egy rossz lépés egy törött csontba került.

Van az a mondás, hogy 'Állj meg magadtól, mert megállít a sors'. Hát azt hiszem, hogy ez történt.

- tette hozzá mosolyogva, majd így folytatta: „Az utóbbi időben túlpörögtem magam az unokázásban, a színházban és szinkronban is, és lehet, egy kicsit besokallt a szervezetem.”

A színésznő, amellett, hogy a szigorú orvosi utasításokat is betartja, különleges módszereket hívott segítségül a gyógyulás elősegítésére. Elmondta, hogy még 2000-ben sajátította el a népszerű agykontroll tudományát, ezt is felhasználja arra, hogy hamar rendbe jöjjön.

Van egy vizuális gyakorlat, laboratóriumba lemegyünk - ezt így mondjuk. Lemegy az ember alfába, éppen a nem alvás közeli állapotba és akkor vizualizálom azt hogy, én ezt a sebet gyógyítom a laboratóriumban

- mesélte a színésznő, akinek annyira bejött ez a módszer, hogy mindösszesen két napig fájt a törésének a helye.

Amióta asztrológiát tanulok, azóta az agykontrollt egy kicsit másképp látom. Mert hogy ha valakinek az asztrológiai képletében van egy olyan dolog, ami őt megfogja gátolni abban, hogy egy bizonyos célt elérjen, akkor sajnos én úgy gondolom, hogy akárhogy kontrollozhat, az az esemény nem fog bekövetkezni. Nyilván sokan kételkednek abban, amit én mondok, de annak alapján, amit az asztrológiában látok, és amit én tanultam, annak alapján azt tudom mondani, hogy ha az a dolog nem akar létrejönni és nem akar megadatni, akkor az nem fog megadatni, akárhogy kontrollozhatom

- állította Ábrahám Edit.