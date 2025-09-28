RETRO RÁDIÓ

Októberi időjárás: meg fogsz lepődni, ekkor lesz a legnaposabb időszak a hónapban

Vajon októberben is kitart még a vénasszonyok nyara? Nos, az októberi időjárás ilyen meglepetéseket tartogat számunkra. Mutatjuk a részleteket.

Szerző: Z. H.
Létrehozva: 2025.09.28. 16:40
időjárás hűvös előrejelzés

Sokak számára emlékezetes maradhat a szeptember 20-21-i hétvége, hiszen ezen a két kánikulai napon többen is megmártóztak még a Balatonban és más szabad vizeinkben. A reggeli csípősebb idő után ugyanis napközben 30 fok köré szalad fel a hőmérő higanyszála. Bár mostanra az idő ismét lehűlt, a legtöbben arra kíváncsiak, hogy van-e még esély arra, hogy októberben visszatérjen a kellemes meleg, a vénasszonyok nyara. Mutatjuk, milyen lesz a prognózisok szerint az októberi időjárás.

Gemenc ősz_Mk_0001ilyen lesz az októberi időjárás
Az októberi időjárás elég kevés derűs és meleg napot tartogat számunkra – Fotó: Makovics Kornél MK Tolnai Népújság

Nos, ami jól látszik az AccuWeather előrejezésében, hogy október első felében már nem igazán lesznek hosszabb egybefüggő napos időszakok. A hónap elején nagyjából 18-22 fokos nappali maximumokkal számolhatunk, és a hónap közepéig sokszor lesz borult az égbolt, és csöpörgő esőkre is gyakran számíthatunk. A reményt a jó időre azonban még korai lenne feladni, hiszen a hónap idusa után elkezdődik egy változás, ami pozitív irányban befolyásolhatja a hangulatunkat. 

Az októberi időjárás nem ígérkezik túl melegnek

Az AccuWeather prognózisa szerint ugyanis nagyjából október 18–27. között lesz egy olyan időszak, amikor egy-két napot leszámítva sokat fog sütni a nap és a hőmérséklet 16-19 fokig emelkedik, ami kiváló kirándulóidőnek számít. Érdemes is kihasználni ezt az időt, mert a hónap végére már tovább hűl az idő, így akkor csupán 11-12 fokos csúcshőmérsékletekben bízhatunk.

Az idokep.hu előrejelzése szerint két kicsit melegebb periódus várható októberben. Az egyik nagyjából 6–9. között várható, amikor 20 fok, vagy egy kicsivel melegebb idő lehet. 20-23. között hasonlóan kellemes, 20 fok körüli idő várható, ám egyik periódusban sem lesz verőfényes napsütés, de azért nem lesz teljesen borult az ég. Ezt a két időszakot leszámítva az egész hónapban nagyjából 15–18 fok között várható a csúcshőmérséklet.

 

