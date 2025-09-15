Borzasztó halál! Kerékpárúton ütötte el teherautó a fiatal sportolót!

Julia Marie Gaiser, 23 éves műkorcsolyabajnok tragikusan elhunyt, mikor kerékpározás közben elütötte egy kanyarodó teherautó. A fiatal sportoló rengetegen gyászolják.

A fiatal sportoló életét vesztette Fotó: Pixabay

Életét vesztette a fiatal sportoló

A feltörekvő sportoló egy kerékpárúton haladt, amikor az egyik forgalmas kereszteződésben elütötte egy kanyarodó teherautó. A jelentések szerint a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, de tragikus módon meghalt.

A salzburgi hatóságok csütörtökön, szeptember 11-én vizsgálatot indítottak, hogy fényt derítsenek a baleset körülményeire. A rendőrség közlése szerint a teherautó sofőrjének az alkoholtesztje a helyszínen negatív lett.

Julia az olaszországi dél-trioli Brixenből származott, a korcsolya pályafutását a Wintersportverein Brixennél kezdte, mielőtt nagy sikereket ért el a jégen. Halálával kapcsolatban Brixen polgármestere, Andreas Jungmann nyilatkozott:

Mindannyian mélyen, mélyen megrendültünk. Nemcsak kiemelkedő sportoló volt, hanem sokak számára példakép is.

Julia az olasz válogatottat képviselte, mielőtt Salzburgba, Ausztriába költözött egyetemi tanulmányai miatt, majd ott kezdett el sportolni szintén.

2023 és 2025 között három egymást követő salzburgi tartományi bajnoki címet nyert el, az Eis Salzburg csapatában. Az osztrák nemzeti bajnokságokon a legjobb tíz között végzett.

Dubaiban is sikerült lenyűgöző teljesítményt nyújtani.

Később kezdett korcsolyázni a sportágunkban szokásosnál – körülbelül nyolcéves korában, amikor sok lány mindössze négy-öt évesen

- idézi a Daily Star Anneliese Schenk-et, az Olasz Jégsportok Szövetségének munkatársát.

Szülei Markus és Elke gyászolják.