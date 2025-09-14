RETRO RÁDIÓ

Vérfagyasztó videó: Édesanyja üzent a túlvilágról egy nőnek

Videófelvételre vette egy nő, ahogy édesanyja kommunikált vele a túlvilágról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 06:30
Egy Reddit felhasználó különös élményről számolt be, amelyet édesanyja sírjánál tapasztalt. A történetet a közösségi médiában is megosztotta, és sokak szívét megérintette.

A Reddit felhasználó édesanyja sírját látogatta meg, amikor megtörtént a különleges pillanat Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Reddit posztjában azt írta, hogy előző nap felkereste elhunyt édesanyja nyughelyét. Térdelve a sírnál, csendesen arra kérte, adjon neki valamilyen jelet, hogy valamiképpen még mindig vele van. „Semmit nem kaptam” – írta –, ezért csak annyit mondott a kőnek: „Szeretlek”, majd elindult kifelé a temetőből. Csak néhány lépést tett, amikor valami különösre figyelt fel. Egy szomszédos síron álló ezüstszínű szélforgó megmozdult. „Nem fújt a szél, semmiféle légmozgás nem volt” – állítja, hozzátéve, hogy ezt a videója is bizonyítja.

A nő szerint a jelenség pontosan abban a pillanatban történt, amikor a leginkább szüksége volt arra, hogy édesanyja közelségét érezze. Úgy véli, talán ez volt a kért üzenet.

Bejegyzésében arra kérte az olvasókat, hogy legyenek tiszteletteljesek, ha hozzászólnak. „A szívem még mindig fáj, és úgy érzem, egy hatalmas darab belőlem meghalt azon a napon, amikor őt eltemettük” – fogalmazott.

A poszt rövid idő alatt széles körben terjedt, sokan pedig megosztották saját gyászukhoz kapcsolódó tapasztalataikat. Akár véletlen egybeesésről, akár valódi „jelről” van szó, az élmény minden bizonnyal erőt adott a gyászoló nőnek abban, hogy édesanyja emlékét megőrizze és kapcsolatát vele továbbra is élőnek érezze.

 

