Műláb, babakocsi, lélegeztetőgép, sőt a nagymama festménye – elképesztő dolgokat hagynak az emberek a BKV-s járműveken – de miért nem mennek érte?

Az év minden periódusának megvannak a sajátosságai. Nyáron például rengeteg külföldi turista hagyja el a tömegközlekedésen az értékeit, ősszel, az iskola kezdetével aztán számolatlan maradnak a buszon tornazsákok és iskolatáskák. Halottak napja környékén nem ritka, hogy kiskapa vagy mécses marad a metrón, télen pedig sálak, kesztyűk, sapkák hadát szedik össze a villamosvezetők. Na de lássuk, mik kötnek ki a talált tárgyak osztályán.

Halmokban állnak a járműveken felejtett csomagokat a BKV talált tárgyak osztályán (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

A talált tárgyak több mint 80 százalékáért soha nem jelentkezik a jogos tulajdonosa, pedig az Akácfa utcai központban mindent megőriznek a BKV dolgozói. Akár egy szemfüles utas, akár maga a járművezető adja le a talált csomagokat, az biztos, hogy eljut a központig. Sőt azok is, amik a HÉV-en vagy a Budapesten közlekedő Volán járatokon maradnak.

Ha elhagyod, három hónapig mehetsz érte

Az utasoknak három hónap áll a rendelkezésükre, hogy átvegyék az elkallódott csomagokat, a BKV csak ezt követően értékesíti vagy semmisíti meg őket.

Ha letelik a három hónap, a talált tárgy az állam tulajdonába kerül, amit pedig értékesíteni tudnak, annak ára az államkincstárba vándorol. Ha egy iratokkal teli pénztárca jut el a központba, akkor az iratokat minden esetben megküldik az okmányt kiállító hatóságnak — útlevél esetében az adott ország nagykövetségének, bankkártya esetében pedig a kártyát kibocsátó banknak.

Az elveszett pénztárcákban lévő pénzt a központban az utolsó ötforintosig dokumentálják a BKV dolgozói és így töltik fel a számítógépes rendszerbe. Akkor azonban nem tudnak segíteni, ha zsebtolvaj tett szert a tárcára.

Valaki a tévéjét felejtette a villamoson. De hogyhogy nem hiányzik neki? (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

Igazolnia kell a tulajnak, hogy a talált tárgy valóban az övé

Manapság, az internet korában rengetegszer előfordul, hogy az elvesztett tárgyról először fényképet készít a megtalálója, azt feltölti valamelyik eltűnt tárgyas csoportba, majd csak ezt követően adja le például a járművezetőnek. Hiába a jó szándék — hívja fel a figyelmet a BKV Talált Tárgy Kezelősége —, ez a módszer egy súlyos problémát vet fel. Gyakran olyan emberek is jelentkeznek a talált tárgyért, akik valójában nem a tulajdonosok, de a fotó láttán jól körbe tudják írni, az hogyan néz ki, vagy épp mikor és hol tűnt el.