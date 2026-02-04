18 pontos lista: ezt csinálta Bódi Sylvi januárban a szerelmével

Az egykori playmate újabb bepillantást engedett a magánéletébe! Ráadásul meglepően szélesre tárta intim világa kapuját! Bódi Sylvi igazán részletes listát tett közzé a közösségi oldalán arról, mit is csinált a kedvesével, Nemcsák Lászlóval idén januárban Indonéziában.

Bódi Sylvi idén januárban sem unatkozott (Fotó: archív / hot! magazin)

Bódi Sylvi és szerelme nagyon éli az életet

„Megittunk 50 friss kókuszdiót.

Kiraktunk 88 különböző nehézségi szintű logikai puzzle-t.

Laci megtanult duckdive-olni (deszkával hullám alatt átúszni).

Akkora adag homárt ettünk 5700 Ft-ért, hogy ketten alig bírtuk megenni.

Összeállítottuk az áprilisi balis szörftáborunkat.

Minden nap szörföztünk.

Új kedvenc színünk a türkiz lett, és annak minden árnyalata.

Feltöltöttük a D-vitamin raktárainkat.

Festői napfelkeltékben és naplementékben gyönyörködtünk.

Újra megállapítottuk, hogy továbbra is az açaí bowl a kedvencünk.

Megúsztuk pár kisebb karcolással a korallzátonyon.

Gyönyörű helyeken snorkeleztünk.

Megismerkedtünk jófej emberekkel (magyarokkal is!).

Több alkalommal is volt, hogy miénk volt az óceán, kettesben tudtunk szörfözni (aki szörfözik, az tudja, hogy ez mekkora ajándék).

Csúsztunk közösen is hullámon.

Utaztunk repülővel, komppal, hajóval, autóval, robogóval – az utóbbival több mint 300 km-t tettünk meg a szörf spotok között.

Kiolvastunk 1-1 könyvet.

Sok-sok szivárványt láttunk.

S mindezért végtelen hálát érzünk a szívünkben.”

– írta Bódi Sylvi az Instagram-oldalán.

Bódi Sylvi mesés fotókat is mellékelt a listája kapcsán. A képeket IDE kattintva nézheted meg.