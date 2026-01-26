„De jó így látni titeket együtt!” – Szívmelengető fotókat osztott meg Bódi Sylvi

Magából a paradicsomból osztott meg néhány lenyűgöző fotót Bódi Sylvi. Az egykori playmate korábban jószerint az összes hazai férfimagazin címlapján szerepelt, és manapság is előszeretettel mutatja meg magát lenge öltözékekben, vagy éppen fürdőruhában: nincs is oka arra, hogy félszeg legyen, hiszen továbbra is csúcsformában van, amióta pedig ismét rátalált a szerelem, különösen ki van virulva. A sármos férfi, Nemcsák László először novemberben bukkant fel a modell közösségi oldalán, majd később a Tények Pluszban meséltek a szerelmük szárba szökkenéséről.

Szerelmes fotókkal jelentkezett Bódi Sylvi Fotó: Szabolcs László

Szerelmével közös fotókkal jelentkezett Bódi Sylvi

Hiányzott pár alapvető élelmiszer otthonról, ezért kimentem a piacra és Laci ott árulta a diót. Odamentem és elkezdtünk beszélgetni, mivel nekem is van otthon egy diófám. Kíváncsi voltam és az elején csak szakmai volt a beszélgetés, aztán három óra alatt tényleg mindenről szó esett

– számolt be az első benyomásról a korábbi szépségkirálynő, majd a párja arról mesélt, hogy az első találkozójuk előtt nem ismerte Sylvit.

Nem csupán őt, magát a médiát sem ismerem, mivel tévét sem nézek. Tinikoromban elköltöztem otthonról és kollégiumban éltem, de ott sem volt tévé például. A piacon nagyon jót beszélgettünk, és egy szép és intelligens nőt láttam meg benne

– árulta el Nemcsák László.

A szerelmesek egyébként nemrég egy közös kikapcsolódásra utaztak el, Sylvi pedig azt is megmutatta a közösségi oldalán, mivel töltik az idejüket: így például azt is, ahogy közösen szelték szörfdeszkával a hullámokat. A modell követői majd elolvadtak a szívmelengető felvételek láttán.

De jó így látni titeket együtt

– jegyezte meg az egyikük.

Igazi helyes pár!

– helyeseltek egy másik hozzászólásban.

