Nem lehet betelni vele: brutál popsit villantott Bódi Sylvi

Bódi Sylviről köztudott, hogy imád víz közelben lenni, így az ehhez kapcsolódó sportokat is szereti. Ilyen többek között a szörf is, amiért teljesen odavan a csinos modell.

Bódi Sylvi szexi fotója felrobbantotta az internetet Fotó: MW-archív

Bódi Sylvi brutál popsit villantott

Bódi Sylvi most egy újabb fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. A képeken a modell egy szörfdeszkával a kezében látható. Ám a tekintetek sokkal inkább Bódi Sylvi popsijára terelődnek, amelyek nagyon szépen kirajzolódnak a szexi fürdőruhájából.

Álomszép ez a hely!

– olvasható a modell bejegyzésében.

Bódi Sylvi popsivillantását ide kattintva tudod megtekinteni.