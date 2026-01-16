Nem lehet betelni vele: brutál popsit villantott Bódi Sylvi
A közösségi oldalán mutatta meg a képeket a modell.
Bódi Sylviről köztudott, hogy imád víz közelben lenni, így az ehhez kapcsolódó sportokat is szereti. Ilyen többek között a szörf is, amiért teljesen odavan a csinos modell.
Bódi Sylvi brutál popsit villantott
Bódi Sylvi most egy újabb fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. A képeken a modell egy szörfdeszkával a kezében látható. Ám a tekintetek sokkal inkább Bódi Sylvi popsijára terelődnek, amelyek nagyon szépen kirajzolódnak a szexi fürdőruhájából.
Álomszép ez a hely!
– olvasható a modell bejegyzésében.
Bódi Sylvi popsivillantását ide kattintva tudod megtekinteni.
