Itt a vége? Ez az öt mondat előrevetíti a szakítást

A szavaknak erejük van. Jobb, ha tudod: szakítás követheti az alábbi mondatokat!

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.01. 18:30
szakítás párkapcsolati konfliktus párkapcsolat

Egy párkapcsolat elején általában mindent elnézünk a másikban és rózsaszín felhők között járunk, azonban az idő előrehaladtával egyre jobban tisztul a kép és a párkapcsolat dinamikája, ezért az apró jelekből is ki lehet szűrni, ha valaki végül a szakítás gondolatával kacérkodik. Gondoltad volna, hogy vannak olyan árulkodó mondatok, melyekkel azonnal észreveheted, ha a másik már nem ugyanazt érzi irántad és tovább akar lépni? Légy résen, mert különben nagyot koppanhatsz!

alt= a szakítás mindkét fél számára érzelmi krízist okoz
A szakítás sosem könnyű – pláne, ha váratlanul ér, mert nem figyeltél a jelekre! (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Ezek a mondatok segíthetnek felismerni a másik szakítási szándékát

Való igaz, hogy a szakítás mindkét fél számára érzelmi krízist jelent, még annak is, aki előbb jutott erre a döntésre. Ám azzal mindenki egyetérthet, hogy különböző módjai vannak a szakításnak, ezért nem könnyű észrevenni a jeleket. Ebben segíthet az alábbi mondatgyűjtemény.

„Nem tartozom neked magyarázattal!”

Ez a mondat különösen azért lehet árulkodó, mert egy egészséges párkapcsolatban, ahol mindkét fél tiszteli egymást, nem hangzana el. Ott őszintén beszélnének az érzelmeikről. Ha a bizalom megtörik kettőtök között, akkor bizony gyakran elhangozhat ez a mondat.

„Rengeteg dolgom volt, ezért nem válaszoltam”

Ha feltűnően sokat várat a válaszával, akár írásban vagy telefonbeszélgetésben, erős gyanúra adhat okot, hogy nem fontos neki a figyelmed. Itt egyértelműen nem időhiányról van szó, hanem nem akar időt szánni rád.

„Ez nem az én gondom”

Egy egészséges párkapcsolatban/házasságban ennek a mondatnak az elhangzása után a másik fél nagyon magányosnak érezheti magát. Ha tehernek él meg bizonyos dolgot veled kapcsolatban, akkor bizonyára már nem szeret úgy, mint régen.

„Keress valaki mást, ha nem tetszik”

Ez a mondat tipikusan azt sugallja, hogy el akar engedni, és arra buzdít, hogy kitekints a kapcsolatból, ezzel is további feszültséget generálva.

„Azt teszel, amit akarsz”

A szakemberek szerint az a mondat azt üzeni, hogy már elvesztette az érdeklődést irántad és nem akar a továbbiakban segíteni – írja a life.hu internetes portál.

 

