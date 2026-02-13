„Őszinte leszek, egy picit aggódtam” – nem ilyen télre számított a kerekesszékes Szilvágyi Gergő

Szívmelengető videóval jelentkezett TikTok-csatornáján Szilvágyi Gergő. A kétgyermekes, sportoló édesapa születése óta kerekesszékben él, a januári rezsistop pedig nemcsak az idei telét, de úgy néz ki, az idei nyarát is szebbé teszi – derül ki az Esélyünk.hu által kiszúrt videóból!

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„Sziasztok! Na, mit szóltok, mekkora tél volt az idei, mekkora hó volt? Édesapámék mesélték anno, hogy a nyolcvanas évek végén mekkora hó volt, mekkora tél volt. Picit az én emlékeimben is dereng, hogy voltak olyan napok, amikor nem kellett iskolába menni. Ezt most idén ugyanúgy megkaptuk” – mondja Gergő, aki nemcsak a szép emlékek felidézése, hanem gyermekei első havas élménye miatt is örült a fehérré vált tájnak.

„Két gyermek édesapja vagyok, rengeteget gondoltam arra, hogy majd egyszer én is meg tudom mutatni a gyerkőcöknek, hogy milyen is az óriási nagy havazás, mekkora jó dolog szánkózni ekkora hóban, úgyhogy örülök, hogy ez most idén megtörténhetett” – lelkendezik. Majd komolyabb hangszínre vált.

„Őszinte leszek, egy picit aggódtam, de a rezsistopnak hála megnyugodtam, hogy ezt a rengeteg terhet, amit ez a bár gyönyörű, de mégis hideg időjárás jelent, nem kell magunkra vennünk, hanem segítséget kaptunk ebben. Eddig is óriási támogatás volt már a rezsicsökkentés, de a legújabb intézkedéseknek hála most a rezsistop végképp megkönnyítette az életünket.”

A kormány segítsége tervezésre sarkallta a férfit és családját.

„Ahogy meghallottuk, hogy ennyivel is könnyebb lesz az életünk, rögtön elkezdtünk rajta gondolkodni, hogy mi az, amire fordíthatnánk a megmaradt összeget, és természetesen a családban azért sok helyre lehet rakni, most leginkább talán egy utazás lesz az, ami majd nyáron ennek kapcsán még inkább megvalósulhat, úgyhogy ez a terveinket nagyban megkönnyítette.”

