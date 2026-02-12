Kormányinfó: levélben jönnek a januári rezsistop részletei
A januári rezsistop célja, hogy enyhítse a háztartások terheit.
Döntött a kormány: a januárban tapasztalt szokatlan lehűlés okozta magasabb rezsiköltségeket az energiaszolgáltatók nem terhelik a lakosságra. Az alapszabály szerint az 55 milliárd forintos keretösszegű januári rezsistop célja, hogy enyhítse a háztartások terheit, de a kedvezmény kizárólag a 2026. januári fogyasztás alapján érvényesíthető. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak.
Ahogy a Ripost írja, a januári rezsistoppal kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy mindenki fog értesítést kapni a rezsistopról. Ennek a legfontosabb része, hogy aki nem gázra vagy távhőre kéri a kedvezmény, hanem a villanyszámlában érvényesítené a 30 százalékos kedvezményt, akkor azoknak a tájékoztatásban megküldött eljárásnak megfelelően kell majd jeleznie ezt.
Az MVM február 15-ig elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levél tartalma már a kiküldést megelőzően felkerül az mvmnext.hu/rezsistop oldalra is, így érdemes ott is figyelni.
