Kormányinfó: levélben jönnek a januári rezsistop részletei

A januári rezsistop célja, hogy enyhítse a háztartások terheit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 13:08
Gulyás Gergely januári rezsistop Kormányinfó

Döntött a kormány: a januárban tapasztalt szokatlan lehűlés okozta magasabb rezsiköltségeket az energiaszolgáltatók nem terhelik a lakosságra. Az alapszabály szerint az 55 milliárd forintos keretösszegű januári rezsistop célja, hogy enyhítse a háztartások terheit, de a kedvezmény kizárólag a 2026. januári fogyasztás alapján érvényesíthető. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak. 

A,Woman,Warming,Her,Hands,On,A,Heating,Radiator,,The
A nagy januári hideg miatt magasabb lett sokak fűtésszámlája. Ezt kompenzálja a kormány, 30 százalékos januári rezsistopot vezettek be (Fotó: alma.tross /  Shutterstock)

Ahogy a Ripost írja, a januári rezsistoppal kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy mindenki fog értesítést kapni a rezsistopról. Ennek a legfontosabb része, hogy aki nem gázra vagy távhőre kéri a kedvezmény, hanem a villanyszámlában érvényesítené a 30 százalékos kedvezményt, akkor azoknak a tájékoztatásban megküldött eljárásnak megfelelően kell majd jeleznie ezt.

Az MVM február 15-ig elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levél tartalma már a kiküldést megelőzően felkerül az mvmnext.hu/rezsistop oldalra is, így érdemes ott is figyelni.

 

 

