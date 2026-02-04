Rezsistop! Jön a 30 százalékos rezsikedvezmény, minden magyar állampolgárra vonatkozik

A TV2 Mokka műsorában szerda reggel részletezte a januári rezsistop szabályait Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Elmondta: a jogszabály már megjelent, így mától mindenki számára világos, hogyan működik a kedvezmény. A rezsistop általános intézkedés, amely minden háztartásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy ki milyen módon fűti az otthonát. A kedvezmény kiterjed a földgázra, a villamos energiára és a távhőre is, vagyis minden vezetéken érkező energiahordozóra, valamint rezsihatár fölé senkit nem engednek és február végééig kikapcsolási moratórium is érvényben van.

Januári rezsistop: minden magyarra vonatkozik, minden fűtés típusra / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Rezsistop: mindenkit véd!

A számok jól mutatják az intézkedés súlyát:

gáz esetében 3,3 millió háztartás

villamos energiánál 5,2 millió

távhőnél pedig több százezer család érintett.

Czepek Gábor államtitkár hangsúlyozta:

Míg más, ellenzéki javaslatok csak néhány százezer fogyasztóra vonatkoztak volna, a mostani megoldás mindenkit véd.

A kedvezmény mértéke 30 százalék, amely a januári hideg miatt megnövekedett fogyasztást kompenzálja. A jóváírás a szolgáltatók számításai alapján automatikusan jelenik meg a következő számlákon, legyen szó diktálásról, részszámláról vagy hőmérséklet-alapú elszámolásról.

A lakosságnak nincs teendője, kivéve azokat, akik villamos energiával fűtenek, például hőszivattyúval. Nekik április 30-ig nyilatkozniuk kell, ezt követően kapják meg az áramszámlán a kedvezményt.

Fontos üzenet azoknak is, akik már megkapták a januári számlát: senki nem marad támogatás nélkül. A szolgáltatók a későbbi elszámolás során az utolsó fillérig jóváírják a kedvezményt, és február végéig kikapcsolási moratórium is érvényben van. Vagyis amíg tart a hideg senkinek nem fogják kikapcsolni a fűtését.

Az előrefizetős mérőt használókra is gondoltak:

Számukra egységesen 7 ezer forintos jóváírás jár, amely 2026 márciusának végéig felhasználható.

Végül a legfontosabb: az államtitkár kiemelte, hogy

senki nem kerülhet rezsihatár fölé pusztán a januári hideg miatt, még akkor sem, ha ideiglenesen többet fogyasztott.

Így a rezsistop és a rezsicsökkentés így kéz a kézben védi a magyar lakosságot.

Ez nemcsak rezsivédelem, hanem valódi biztonság.

– fogalmazott az államtitkár.

Tekintsd meg a rezsistopról szóló videónkat: