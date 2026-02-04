Rezsistop! Jön a 30 százalékos rezsikedvezmény, minden magyar állampolgárra vonatkozik
A januári rendkívüli hideg miatt megugró számlák sokakat aggodalommal töltöttek el, most azonban megnyugtató döntés született. Az új rezsistop minden magyar háztartásra, minden fűtéstípusra kiterjed, rezsihatár fölé senkit nem engednek és február végééig kikapcsolási moratórium is érvényben van.
A TV2 Mokka műsorában szerda reggel részletezte a januári rezsistop szabályait Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Elmondta: a jogszabály már megjelent, így mától mindenki számára világos, hogyan működik a kedvezmény. A rezsistop általános intézkedés, amely minden háztartásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy ki milyen módon fűti az otthonát. A kedvezmény kiterjed a földgázra, a villamos energiára és a távhőre is, vagyis minden vezetéken érkező energiahordozóra, valamint rezsihatár fölé senkit nem engednek és február végééig kikapcsolási moratórium is érvényben van.
Rezsistop: mindenkit véd!
A számok jól mutatják az intézkedés súlyát:
- gáz esetében 3,3 millió háztartás
- villamos energiánál 5,2 millió
- távhőnél pedig több százezer család érintett.
Czepek Gábor államtitkár hangsúlyozta:
Míg más, ellenzéki javaslatok csak néhány százezer fogyasztóra vonatkoztak volna, a mostani megoldás mindenkit véd.
A kedvezmény mértéke 30 százalék, amely a januári hideg miatt megnövekedett fogyasztást kompenzálja. A jóváírás a szolgáltatók számításai alapján automatikusan jelenik meg a következő számlákon, legyen szó diktálásról, részszámláról vagy hőmérséklet-alapú elszámolásról.
A lakosságnak nincs teendője, kivéve azokat, akik villamos energiával fűtenek, például hőszivattyúval. Nekik április 30-ig nyilatkozniuk kell, ezt követően kapják meg az áramszámlán a kedvezményt.
Fontos üzenet azoknak is, akik már megkapták a januári számlát: senki nem marad támogatás nélkül. A szolgáltatók a későbbi elszámolás során az utolsó fillérig jóváírják a kedvezményt, és február végéig kikapcsolási moratórium is érvényben van. Vagyis amíg tart a hideg senkinek nem fogják kikapcsolni a fűtését.
Az előrefizetős mérőt használókra is gondoltak:
Számukra egységesen 7 ezer forintos jóváírás jár, amely 2026 márciusának végéig felhasználható.
Végül a legfontosabb: az államtitkár kiemelte, hogy
senki nem kerülhet rezsihatár fölé pusztán a januári hideg miatt, még akkor sem, ha ideiglenesen többet fogyasztott.
Így a rezsistop és a rezsicsökkentés így kéz a kézben védi a magyar lakosságot.
Ez nemcsak rezsivédelem, hanem valódi biztonság.
– fogalmazott az államtitkár.
Tekintsd meg a rezsistopról szóló videónkat:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre