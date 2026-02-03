A Tisztelet Társasága üdvözli a január végén bejelentett januári rezsistop intézkedést, amely a megemelkedett rezsiköltségek idején érdemi segítséget nyújt a nyugdíjasok és szépkorúak számára. A szervezet szerint az intézkedés hozzájárul a kiszámíthatósághoz és a biztonságosabb mindennapokhoz.

Mága Zoltán, a Tisztelet Társasága társelnöke reagált a januári rezsistopra (Fotó: Schumy Csaba - dfp.hu +69645813)

„A Tisztelet Társasága üdvözli a január végén bejelentett rezsistop intézkedést, amely a jelenlegi, kihívásokkal teli időszakban érdemi segítséget jelent az egyébként is sok kiadással terhelt nyugdíjasok és szépkorúak számára. Tagjaink közül sokan jelezték, hogy a januári rezsiköltségek emelkedése miatt sok családban újra kellett tervezni a havi költségvetést. Éppen ezért megnyugtató és hathatós segítséget jelent ez az intézkedés, amely által a szépkorúak nyugodtabban kezdhetik a tavaszt. A Tisztelet Társasága elkötelezetten kiáll a nyugdíjasok megbecsülése mellett. Meggyőződésünk, hogy a szépkorúaknak minden körülmények között jár a figyelem, a támogatás és az a társadalmi gondoskodás, amely méltó életet biztosít számukra. A Tisztelet Társasága és a tagjaink abban érdekeltek, hogy Magyarország a nyugdíjasok számára a kiszámíthatóság, a biztonság és az odafigyelés hazája legyen.” – írta a Tisztelet Társasága nevében Mága Zoltán társelnök.