Schmuck Andor utolsó kívánsága teljesült

Július 14-én váratlanul érkezett a hír: 54 éves korában elhunyt a Tisztelet Társaságának elnöke, akit sokan a nyugdíjasok védelmezőjeként ismertek. Schmuck Andor halála mélyen megrázta az országot, még annak ellenére is, hogy ő maga A Nagy Duett műsorban beszélt súlyos betegségéről – írja a Bors.

Schmuck Andor temetésén gyönyörű hegedűszóval emlékezett barátjára Mága Zoltán

Fotó: Tumbász Hédi/Bors

Schmuck Andor Mága Zoltánt fontos dologgal bízta meg

A Liszt Ferenc-díjas hegedűművészt is mélyen megrázta a népszerű politikus elvesztése. Mága Zoltán akkor úgy fogalmazott: Schmuck Andor több mint harminc éven keresztül állt kitartóan jótékonysági koncertjei mellett, és mindig kiállt a szépkorúak ügyéért.

Azt is kérte, hogy ha vele bármi történne, ígérjem meg, a szépkorúakat továbbra is támogatni fogom. Ez az ígéret nem új keletű, hiszen eddig is mellettük álltam és ezután is szívügyem marad a sorsuk. Ez számomra nemcsak baráti kötelesség, hanem mélyen átélt társadalmi felelősség

– írta barátja halála után a hegedűművész.

A közelmúltban tartott tisztújítást a több mint húsz éve működő Tisztelet Társasága Szabadidő Egyesület, amely a szépkorúak közösségének, méltóságának és aktív életének előmozdítását vállalta. Az ülésre Schmuck Andor halála miatt volt szükség. A közgyűlés a Liszt Ferenc-díjas hegedűművészt választotta társelnökké, aki eddig is aktívan részt vett a szépkorúak közösségének erősítésében, az idősek megbecsülésének elősegítésében és a generációk közötti párbeszéd támogatásában.

Köszönöm a Tisztelet Társasága bizalmát – megtiszteltetés, hogy a szépkorúak közösségét szolgálhatom! Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Tisztelet Társasága elnöksége felkért, hogy vállaljam a társelnöki feladatokat. Mindig is szívügyem volt az idősek, a szépkorúak támogatása, hiszen ők adták nekünk mindazt, ami igazán érték – a család összetartó erejét, a hitet, a haza iránti hűséget és a példát, amelyet a fiatalok követhetnek. Ígérem, hogy továbbra is ki fogok állni mellettük, képviselve érdekeiket nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világban is, méltó módon szolgálva azokat, akik egész életükkel gazdagították nemzetünket

– írta Mága Zoltán hivatalos Facebook-oldalán.