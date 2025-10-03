Július 14-én érkezett a tragikus hír, hogy elhunyt Schmuck Andor. A Tisztelet Társaságának elnökét az V. kerületi irodája felett kialakított lakrészben találták meg. A tűzoltók törték rá az ajtót, miután már a legközelebbi barátainak sem vette fel a telefont. A tragédia rengeteg kérdést vetett fel, a rendőrség órákra lezárta a Tisztelet Társasága irodájának környékét, a lakásból pedig több tárgyat is lefoglaltak – írja a Bors, amelynek a BRFK Sajtóosztálya hivatalos közleményben válaszolt arra, lezárult-e már az a közigazgatási hatósági eljárás, amelyet Schmuck Andor halálával kapcsolatban indítottak.

Közleményt adott ki a rendőrség Schmuck Andor halálával kapcsolatban Fotó: MW-bulvár

A sajtóosztály válaszából kiderült, hogy befejeződött a Schmuck halálának körülményeit vizsgáló eljárás, aminek eredményéről csak a legközelebbi hozzátartozót értesítették.

Tájékoztatjuk, hogy az eljárás befejeződött

– áll a rendőrség közleményében.

Arról egyébként az egész ország tudott, hogy Schmuck Andor nagyon beteg volt. A politikus március végén jelentette be A Nagy Duett élő adásában, nem sokkal a kiesése után, hogy életmentő kezelésre szorul, amit csak a TV2 show-műsora miatt függesztett fel átmenetileg. Schmuck Andor később folytatta a létfontosságú kezeléseket, és végig bízott a gyógyulásban, annak ellenére, hogy az eredményei nem feltétlen voltak kecsegtetőek.



