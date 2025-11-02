Hová tűntek a jó barátok? Roppant szomorú látványt nyújt Schmuck Andor sírja - Fotó
A politikus egész életében másokon segített, most viszont úgy tűnik, elfelejtették őt. Schmuck Andor sírja lehangolóan néz ki.
Hegedűszó, ékesszóló beszédek és hatalmas tömeg búcsúztatta augusztus 15-én Schmuck Andort a Fiumei úti temetőben. Úgy tűnt, ő igazán olyan személyiségű ember volt, akit egyszerűen képtelenség elfelejteni. Vagy mégis?
Schmuck Andor halála az egész országot megrázta, annak ellenére, hogy március végén ő maga számolt be arról: súlyos beteg. A TV2 Nagy Duett 2025 egyik élő show-ja után a kamerák kereszttüzében vallott arról, hogy életmentő kezelésre szorul. Tette mindezt a maga módján, vicceskedve, kissé elbagatellizálva a bajt. A politikus ugyan soha nem árulta el a pontos diagnózist, ám arról többször is beszélt, hogy bizakodó a kezelésekkel kapcsolatban, és a végén csak egy győztes lehet: vagy ő nyer, vagy a betegség.
Andort július 14-én, hétfőn találták holtan a Tisztelet Társasága V. kerületi irodája felett kialakított lakrészben. A tűzoltók törték be a szoba ajtaját, miután a politikus már a legjobb barátainak sem vette fel a telefont, ami egyáltalán nem volt rá jellemző. A rendőrség csak nemrég zárta le a vizsgálatot az ügyben, ám Schmuck Andor halálának pontos oka a nyilvánosság számára még ma is ismeretlen.
Már a kóla is eltűnt Schmuck Andor sírjáról
A Tisztelet Társaságának elnökét augusztus 15-én kísérték utolsó útjára. A temetést követően nagy visszhangja volt annak, hogy egy rejtélyes ismeretlen ott hagyott a márványtömbnél két üveg cukormentes kólát, amit egyébként Andor életében gyakran fogyasztott.
A Metropol olvasója viszont arról számolt be, hogy halottak napján, azaz november 2-án meglehetősen lehangoló, szomorú látványt nyújtott a politikus sírja, mintha senki nem járt volna nála az emlékezés hétvégéjén.
Schmuck Andor sírján ugyan díszelgett néhány virág, de új kis meglepetést, személyes tárgyat nem vitt rá senki.
Vajon ilyen hamar elfelejtették volna?
