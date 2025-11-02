Hová tűntek a jó barátok? Roppant szomorú látványt nyújt Schmuck Andor sírja - Fotó

Hegedűszó, ékesszóló beszédek és hatalmas tömeg búcsúztatta augusztus 15-én Schmuck Andort a Fiumei úti temetőben. Úgy tűnt, ő igazán olyan személyiségű ember volt, akit egyszerűen képtelenség elfelejteni. Vagy mégis?

Schmuck Andor egy derűs, csupaszív ember volt (Fotó: MW Archív)

Schmuck Andor halála az egész országot megrázta, annak ellenére, hogy március végén ő maga számolt be arról: súlyos beteg. A TV2 Nagy Duett 2025 egyik élő show-ja után a kamerák kereszttüzében vallott arról, hogy életmentő kezelésre szorul. Tette mindezt a maga módján, vicceskedve, kissé elbagatellizálva a bajt. A politikus ugyan soha nem árulta el a pontos diagnózist, ám arról többször is beszélt, hogy bizakodó a kezelésekkel kapcsolatban, és a végén csak egy győztes lehet: vagy ő nyer, vagy a betegség.

Andort július 14-én, hétfőn találták holtan a Tisztelet Társasága V. kerületi irodája felett kialakított lakrészben. A tűzoltók törték be a szoba ajtaját, miután a politikus már a legjobb barátainak sem vette fel a telefont, ami egyáltalán nem volt rá jellemző. A rendőrség csak nemrég zárta le a vizsgálatot az ügyben, ám Schmuck Andor halálának pontos oka a nyilvánosság számára még ma is ismeretlen.

Már a kóla is eltűnt Schmuck Andor sírjáról

A Tisztelet Társaságának elnökét augusztus 15-én kísérték utolsó útjára. A temetést követően nagy visszhangja volt annak, hogy egy rejtélyes ismeretlen ott hagyott a márványtömbnél két üveg cukormentes kólát, amit egyébként Andor életében gyakran fogyasztott.

A Metropol olvasója viszont arról számolt be, hogy halottak napján, azaz november 2-án meglehetősen lehangoló, szomorú látványt nyújtott a politikus sírja, mintha senki nem járt volna nála az emlékezés hétvégéjén.

Így néz ki most Schmuck Andor sírja (Fotó: Metropol)

Schmuck Andor sírján ugyan díszelgett néhány virág, de új kis meglepetést, személyes tárgyat nem vitt rá senki.

Schmuck Andor egy sírban nyugszik a barátjával (Fotó: Metropol)

Vajon ilyen hamar elfelejtették volna?