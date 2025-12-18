Szikora Róbert berágott Korda Györgyre, váratlan dolgot kért tőle

72 éves lett Szikora Róbert, aki elmesélte, hogy a telefonos köszöntők jól esnek neki, de karácsony környékén amúgy is mindig tart egy kis visszatekintést.

Szikora Róbert zenekara évtizedek óta szórakoztatja a közönséget Fotó: Pesti Tamás

Mint mesélte, sűrű napokat él, sokan felhívják ilyenkor. Rengeteg barátja van, a rajongók is tudják a számát: sokaknak ez jó apropó, hogy felhívják. „Létezel, tudom, hogy vagy, boldog születésnapot – ez elég, jól is esik. De ha rátelepednek az emberre, ha elveszik az időt, az nem” – jelezte.

Nincs különleges szokása, de mivel „karácsony környéki gyerek”, ahogy fogalmazott, egy kis leltárt mindig tart az ember.

Nemcsak egy feleségem van, aki életem párja. Hanem van a Jóisten, akinek mindent megköszönök. Nem természetes, hogy az ember sokáig él, egészségben él, boldogságban él, hogy azt csinálhatod, amit elterveztél 13 éves korodban. Én azt csinálom...

- fejtette ki a zenész, aki az adventi időszakról és a szentimisékről is mesélt, amelyek különlegesek számára.

Szikora Róbert könyve már a boltokban

Eleinte a kiadót le akarta beszélni, hogy újabb könyv legyen róla, mert már megjelent róla három kiadvány. Attól tartott, hogy nem biztos, hogy tud új történeteket mondani, de kért pár flekket a szerzőtől, és az író stílusa nagyon tetszett neki. Úgyhogy a napokban meg is jelent az Úristen, létezem! című kötet.

A Mokkában elmesélte, hogy az R-GO megalakulásakor az Országos Rendező Iroda vezetősége kérte, hogy vizsgázzanak, mert vannak új emberek, új a formáció. Akkoriban az ORI engedélye nélkül nem léphetett fel senki, nem is lehetett lemeze. Szikora elmondta, hogy akkor az általa írt Ciao Marina vezeti a slágerlistát, platinalemezes volt a Hungáriában, megdöbbent, hogy neki kell vizsgáznia.

A vizsgabizottságban ott ült Korda Gyuri, aki engem gyerekkorom óta ismert. Ott lett egy kis pity-puty, de ezt olvassák el a könyvben, jó sztori

- mesélte a születésnapos legenda, akinek duettlemeze jelent meg nemrég, olyanokkal énekel, akik nagy hatást gyakoroltak rá, többek közt Gubik Petrával. „Van két spéci dal, az egyik Zámbó Jimmyvel. Énekelt egy dalt tőlem, a Most kell, hogy nagyon szeress címűt: ő olyan személyiség volt, ha egy sor nem tetszett neki, akkor kihagyta” – emlékezett vissza a TV2 Mokka című műsorában.