Szikora Róbert berágott Korda Györgyre, váratlan dolgot kért tőle

72. születésnapját ünnepelte december 16-án az R-GO frontembere, a Hungária volt dobosa: mint mondta, ilyenkor sokan megkeresik, ami jólesik neki. Szikora Róbert boldog, hogy azt csinálhatja, amit 13 évesen eltervezett.
72 éves lett Szikora Róbert, aki elmesélte, hogy a telefonos köszöntők jól esnek neki, de karácsony környékén amúgy is mindig tart egy kis visszatekintést.
Mint mesélte, sűrű napokat él, sokan felhívják ilyenkor. Rengeteg barátja van, a rajongók is tudják a számát: sokaknak ez jó apropó, hogy felhívják. „Létezel, tudom, hogy vagy, boldog születésnapot – ez elég, jól is esik. De ha rátelepednek az emberre, ha elveszik az időt, az nem” – jelezte.
Nincs különleges szokása, de mivel „karácsony környéki gyerek”, ahogy fogalmazott, egy kis leltárt mindig tart az ember.
Nemcsak egy feleségem van, aki életem párja. Hanem van a Jóisten, akinek mindent megköszönök. Nem természetes, hogy az ember sokáig él, egészségben él, boldogságban él, hogy azt csinálhatod, amit elterveztél 13 éves korodban. Én azt csinálom...
- fejtette ki a zenész, aki az adventi időszakról és a szentimisékről is mesélt, amelyek különlegesek számára.
Szikora Róbert könyve már a boltokban
Eleinte a kiadót le akarta beszélni, hogy újabb könyv legyen róla, mert már megjelent róla három kiadvány. Attól tartott, hogy nem biztos, hogy tud új történeteket mondani, de kért pár flekket a szerzőtől, és az író stílusa nagyon tetszett neki. Úgyhogy a napokban meg is jelent az Úristen, létezem! című kötet.
A Mokkában elmesélte, hogy az R-GO megalakulásakor az Országos Rendező Iroda vezetősége kérte, hogy vizsgázzanak, mert vannak új emberek, új a formáció. Akkoriban az ORI engedélye nélkül nem léphetett fel senki, nem is lehetett lemeze. Szikora elmondta, hogy akkor az általa írt Ciao Marina vezeti a slágerlistát, platinalemezes volt a Hungáriában, megdöbbent, hogy neki kell vizsgáznia.
A vizsgabizottságban ott ült Korda Gyuri, aki engem gyerekkorom óta ismert. Ott lett egy kis pity-puty, de ezt olvassák el a könyvben, jó sztori
- mesélte a születésnapos legenda, akinek duettlemeze jelent meg nemrég, olyanokkal énekel, akik nagy hatást gyakoroltak rá, többek közt Gubik Petrával. „Van két spéci dal, az egyik Zámbó Jimmyvel. Énekelt egy dalt tőlem, a Most kell, hogy nagyon szeress címűt: ő olyan személyiség volt, ha egy sor nem tetszett neki, akkor kihagyta” – emlékezett vissza a TV2 Mokka című műsorában.
Posztumusz dal is van édesapjával, Szikora Jenővel, ez a dal nagyon megfogta őt és a családot (apja Kordával dolgozott évtizedeken keresztül). Szikora Róbert szerint a művészet azért csodálatos, mert szabad: nem szabad beleragadni a csikidamba és a rock and rollba, véli a zenész, aki jövőre ott lesz Korda György és Balázs Kári utolsó nagy Aréna-koncertjén.
