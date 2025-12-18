RETRO RÁDIÓ

Szikora Róbert berágott Korda Györgyre, váratlan dolgot kért tőle

72. születésnapját ünnepelte december 16-án az R-GO frontembere, a Hungária volt dobosa: mint mondta, ilyenkor sokan megkeresik, ami jólesik neki. Szikora Róbert boldog, hogy azt csinálhatja, amit 13 évesen eltervezett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.18. 18:30
Szikora Róbert karácsony advent könyv

72 éves lett Szikora Róbert, aki elmesélte, hogy a telefonos köszöntők jól esnek neki, de karácsony környékén amúgy is mindig tart egy kis visszatekintést.

a20220211_beszelgetesek_hitrol_szeretetrol_burbela_dolhai_szikora_zsuffa_bicske_pt_fmh (3) Szikora Róbert
Szikora Róbert zenekara évtizedek óta szórakoztatja a közönséget Fotó: Pesti Tamás

Mint mesélte, sűrű napokat él, sokan felhívják ilyenkor. Rengeteg barátja van, a rajongók is tudják a számát: sokaknak ez jó apropó, hogy felhívják. „Létezel, tudom, hogy vagy, boldog születésnapot – ez elég, jól is esik. De ha rátelepednek az emberre, ha elveszik az időt, az nem” – jelezte.

Nincs különleges szokása, de mivel „karácsony környéki gyerek”, ahogy fogalmazott, egy kis leltárt mindig tart az ember.

Nemcsak egy feleségem van, aki életem párja. Hanem van a Jóisten, akinek mindent megköszönök. Nem természetes, hogy az ember sokáig él, egészségben él, boldogságban él, hogy azt csinálhatod, amit elterveztél 13 éves korodban. Én azt csinálom...

- fejtette ki a zenész, aki az adventi időszakról és a szentimisékről is mesélt, amelyek különlegesek számára.

Szikora Róbert könyve már a boltokban  

Eleinte a kiadót le akarta beszélni, hogy újabb könyv legyen róla, mert már megjelent róla három kiadvány. Attól tartott, hogy nem biztos, hogy tud új történeteket mondani, de kért pár flekket a szerzőtől, és az író stílusa nagyon tetszett neki. Úgyhogy a napokban meg is jelent az Úristen, létezem! című kötet.

A Mokkában elmesélte, hogy az R-GO megalakulásakor az Országos Rendező Iroda vezetősége kérte, hogy vizsgázzanak, mert vannak új emberek, új a formáció. Akkoriban az ORI engedélye nélkül nem léphetett fel senki, nem is lehetett lemeze. Szikora elmondta, hogy akkor az általa írt Ciao Marina vezeti a slágerlistát, platinalemezes volt a Hungáriában, megdöbbent, hogy neki kell vizsgáznia.

A vizsgabizottságban ott ült Korda Gyuri, aki engem gyerekkorom óta ismert. Ott lett egy kis pity-puty, de ezt olvassák el a könyvben, jó sztori

- mesélte a születésnapos legenda, akinek duettlemeze jelent meg nemrég, olyanokkal énekel, akik nagy hatást gyakoroltak rá, többek közt Gubik Petrával. „Van két spéci dal, az egyik Zámbó Jimmyvel. Énekelt egy dalt tőlem, a Most kell, hogy nagyon szeress címűt: ő olyan személyiség volt, ha egy sor nem tetszett neki, akkor kihagyta” – emlékezett vissza a TV2 Mokka című műsorában.

Posztumusz dal is van édesapjával, Szikora Jenővel, ez a dal nagyon megfogta őt és a családot (apja Kordával dolgozott évtizedeken keresztül). Szikora Róbert szerint a művészet azért csodálatos, mert szabad: nem szabad beleragadni a csikidamba és a rock and rollba, véli a zenész, aki jövőre ott lesz Korda György és Balázs Kári utolsó nagy Aréna-koncertjén. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu