Óriási bejelentés: Gubik Petra végre elárulta titkát

Gubik Petra neve ma már nemcsak a színházkedvelők, hanem a televízió nézőinek körében is jól ismert. A fiatal színésznő és énekesnő az elmúlt években számos formában megcsillogtatta tehetségét: legyen szó komoly színházi szerepekről, zenei munkásságáról, vagy tévés produkcióról, Petra mindig mély átéléssel és alázattal csinál mindent. Nem véletlen, hogy a nagyközönség a Sztárban Sztár 2023-as évadában igazán a szívébe zárta, ahol sokoldalúságával, átváltozóképességével és természetes bájával vívta ki a nézők szeretetét. Petra a minap a rajongók legnagyobb örömére óriási örömhírt közölt.

Gubik Petra nagy dobásra készül (Fotó: Bánkúti Sándor)

Gubik Petra: „Megtiszteltetés a javából”

Gubik Petra sztárban sztáros előadásit a mai napig nem felejti a közönség. A műsor nemcsak egyfajta országos ismertséget hozott számára, hanem újabb kapukat is megnyitott: számos zenei és színpadi felkérést kapott, miközben saját dalain is dolgozni kezdett. Petra több interjújában is kihangsúlyozta, hogy nemcsak a karrierjében, hanem önmaga megismerésében is fontos mérföldkő volt ez a szereplés.

Idén júniusában ismét felhívta magára a figyelmet, ezúttal színházi szerepléseivel. A Játékszín évadzáró társulati ülésén Gubik Petra a közönség női kedvence lett, amellyel elnyerte a Kránitz Lajos-díjat és a Közönség díjat is. A díj különösen nagy elismerés, hiszen nemcsak a szakma, hanem a közönség szeretete is megnyilvánul benne – azé a közönségé, amely évről évre megtölti a színháztermet, és amely pontosan tudja, kinek a játéka marad emlékezetes. Az énekesnő tehát elképesztő időszakot tudhat a háta mögött, s mindezt a napokban egy őrületes jó hírrel is megkoronázta:

Figyelem! A nyugalom megzavarására alkalmas képsorok következnek! Szikora Róbert művész úr felhívott pár hónapja, hogy készít egy új lemezt és szeretné ha én is énekelnék rajta valamit, vele együtt. Az milyen?! Duett? Naná! A napokban fel is vettük. Nagyon szerettem. Finomhangolás volt, apró mozaikokból raktuk össze. Nagyon élveztem. Inspiráló stúdiózás volt. Megtiszteltetés a javából! És majd ha megtudjátok micsoda névsor… Hahaaa, bumm. Őrület. Csikidámmm.

- fogalmazott Petra kicsattanó lelkesedéssel bejegyzésében, amelyet saját Instagram oldalán lehet megnézni. Nos, az biztos, hogy az énekesnő egyetlen percre sem unatkozik és a Gubik Petra dalok listája hamarosan új kinccsel gyarapodnak majd.