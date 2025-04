Gubik Petra Jordániában talált nyugalmat! Úgy döntött, elhagyja az országot

Gubik Petra színésznő messzire utazott, hogy kipihenje az elmúlt időszak fáradalmait, hiszen Jordánia délnyugati részén található természetvédelmi területről, Rum vádiból jelentkezett be a hét elején.

Gubik Petra úgy érzi, jó helyen van életében, és hálás, hogy megtalálta hivatását (Fotó: Arpad Kurucz / Mediaworks archív)

Gubik Petra imájában az elfogadáshoz kért erőt

Gubik Petra Sztárban sztár leszek műsorban bizonyította sokszínűségét és kivételes tehetségét (a kilencedik évadot meg is nyerte és ezzel ő lett a műsor első női győztese), de feltűnt már a Csináljuk a fesztivált! című műsorban is. A Junior Prima díjas színésznő hálás, hogy sokat dolgozik, ennek kipihenésére azonban most egészen a sivatagig utazott. A fiatal tehetségtől nem idegen, hogy misztikus és spirituális gondolatokat oszt meg, így tett a tegnapi Instagram bejegyzésében is. Az átszellemült, és nyugalmat sugárzó képeihez egy hálát kifejező imádságot osztott meg, melyben köszönetet mond az életéért, családjáért és szeretteiért.

A képek és a gondolatok nem adnak okot aggodalomra, inkább a színésznő önmagával való mélyebb találkozásról árulkodik. Ezzel együtt erőért fohászkodik, hogy felismerje és elfogadja mindazt, amire nem tud hatással lenni az életében. Petra megtalálta belső harmóniáját és a békét, ennek megtartásához is segítséget kér Istentől.

A hely szelleme és spiritualitása láthatóan rabul ejtette a színésznőt, aki vallásos családból származik, és többször vallott már a hit kérdések iránti érdeklődéséről. Tavaly a Sztárban sztár győzelme és a Petőfi Zenei Díj átadó után mesélte a Borsnak, hogy a kilences szám misztikus jelentőséggel bír számára, hiszen az elmúlt években visszatérően jelenik meg életében.

Nagyon érdekes, erre ma jöttem rá, hogy kilenc kategóriából az egyik az enyém, és a Sztárban Sztárt is megnyertem tavaly, ami a kilencedik évad volt. Ez a szám eléggé misztikussá kezd válni az életemben. Lehet, hogy figyelni kellene rá? Szóval ez nagyon érdekes összecsengés.

Gubik Petra Debrecenben tanult korábban az egyetemen etnográfia szakon, így nem idegen tőle a különböző népcsoportok hagyományai iránti érdeklődés. Utazása jól mutatja sokszínű személyiségét és nyitott szemléletét.