Örömhírt jelentett be Gubik Petra: "enyém a főszerep"

Azt azért el kell mondanom, hogy most nagyon örülök neki, hogy nem az enyém a főszerep, mert amikor valaki most Lévai Viki szinte végig színpadon van, az hatalmas kitüntetés, de hatalmas felelősség is. Én most főbb mellékszereplő vagyok, nagyon izgalmas a karakterem, ilyet még nem csináltam. Tényleg azt tudom mondani, hogy a legjobb helyen vagyok és egy nagyon jó csapattal lehetek , nagyon jó rendező kezében vagyok és a darab is nagyon jó. Minden adott ahhoz, hogy egy nagyon szuper produkció jöjjön létre, várunk mindent nagy szeretettel október 11-én!