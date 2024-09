Sztárban Sztár All Stars: Gubik Petra titokzatos, új szerelmének énekelt?

Gubik Petra Céline Dion szerelmes gigaslágerével, a My heart will Go On című dallal zárta a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő show-ját, és bár utolsó versenyzőként színpadra lépni sosem hálás feladat, a műsor korábbi évadának győztese mindenkit lenyűgözött.

Gubik Petra mindenkit lenyűgözött a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő show-jában (Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László)

Amellett, hogy 40 pontot kapott a zsűritől és sikerült könnyeket csalnia a kórházi kezelés után visszatérő Liptai Claudia szemébe, a közönség is imádta Petrát, így ő lett a Sztárban Sztár All Stars szombati élő show-jának napi győztese, egyáltalán nem kellett izgulnia a továbbjutás miatt.

Sztárban Sztár All Stars: Kinek szólt a szerelmes dal?

A Titanic betétdala minden kétséget kizáróan a zeneipar egyik legszebb szerelmes dala, a hivatalosan szingli Petra pedig kissé elszólta magát a produkciója előtti kisfilmben. Nevezetesen azt találta mondani, hogy van egy múzsája a dalhoz, ám a múzsa kiléte egyelőre maradjon az ő titka.

Az élő show után természetesen feltettük a kérdést a 35 éves színésznőnek, hogy vajon újra kopogtatott-e ajtaján az a bizonyos szerelem.

„Boldog vagyok, jól érzem magam, a többi a jövő zenéje! A kisfilmben nem azt mondtam, hogy szerelmes vagyok, de mindenki gondolja tovább a szavaimat úgy, ahogy szeretné. A magánéletemben nagyon sok minden történt az elmúlt egy évben, annyit mondhatok, hogy nagyon jól vagyok. Azt hiszem, ha egy ember jóban van saját magával, akkor önmagát tudja ragyogtatni. A többi pedig a jövő zenéje”

– fogalmazott sejtelmesen Gubik Petra, a Sztárban Sztár All Stars versenyzője széles mosollyal az arcán.

Bár Petra nagyon izgult a produkciója előtt, végül valóban sikerült úgy teljesítenie, hogy arra még sokáig fogunk emlékezni. És ki tudja? Talán hamarosan az is kiderül, hogy valóban eltalálta Ámor nyila.