Hűha! Ismert férfi oldalán tűnt fel Gubik Petra

Gubik Petra 2023-ban versenyzett a Sztárban sztár 9. évadában, amit sikeresen meg is nyert, ami talán köszönhető volt annak is, hogy szerelme végig szurkolt neki. A műsor után nem sokkal azonban kiderült, hogy párja megcsalta az énekesnőt, így szakítottak. Petra azóta nagyon zárkózott a magánéletét illetően, és egyáltalán nem beszél róla, ezért örök kérdés, hogy vajon van-e párja vagy sem. Most azonban a színésznő az ismert énekes, Freddie oldalán tűnt fel, aki a közös terveikről is mesélt az M2 Petőfi TV Esti Kornél című élő műsorában.

Gubik Petrával közös terveikről vallott Freddie. (Fotó: MTVA/CSÖNDÖR KINGA)

Freddie-t nagy megtiszteltetés érte idén, hiszen azután, hogy megnyerte Csináljuk a fesztivált! 9. évadát másodszor is Petőfi Zenei Díjat kapott. Ő lett Az év férfi előadója, Gubik Petra pedig Az év női előadója, ezért már a díjátadó után is együtt ünnepelhettek. Így talán nem véletlen, hogy hamarosan közös dallal is jelentkeznek.

Idén nagy produkciókban vehettem részt, legyen az a Csináljuk a fesztivált!, A Dal vagy Földes László Hobó életműdíjas koncertje. Ezek csodálatos dolgok, amelyeket nem lehet félvállról venni. Nemrég felkértek életem első duettjére. Szerencsés véletlenként Az év női előadójának választott Gubik Petrával énekelhetek majd együtt

– mondta Freddie.

Freddie felesége is támogatja az énekest

És bár nagyon jóban vannak, szerelemről persze szó sincs, hiszen Freddie boldog férj és két gyermek büszke édesapja. De szülőnek lenni olykor igencsak nehéz, amit az apuka leginkább a zenei karrierjén érez meg. Erről is mesélt őszintén: