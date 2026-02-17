A NASA vezetői figyelmeztetnek, hogy a Föld nem tudja megvédeni magát a bolygónk közelében száguldozó több ezer „városgyilkos” aszteroidával szemben. Becslések szerint körülbelül 15 000 felfedezetlen, közepes méretű kőzet található a Földünk közelében az űrben – becsapódási távolságon belül.

Városgyilkos aszteroidák – drámai vallomást tett a NASA tisztje (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Nasa vezetői: a Föld nem tudja megvédeni magát

Egy 2022-es Dart nevű küldetés bebizonyította, hogy vészhelyzetben rakétával letéríthetünk az útról egyes aszteroidákat. Az expedíció vezetője azonban azt is elmondta, nem vagyunk felkészülve arra, hogy újra megtegyük, ha veszélyben vagyunk.

A Dart misszió vezetője, dr. Nancy Chabot, a marylandi Johns Hopkins Egyetem munkatársa így fogalmazott:

Aggodalomra adnak okot ezek a városgyilkos aszteroidák. A Dart küldetés egy nagyszerű próbatétel volt, de nincs olyan eszközünk, ami készen állna arra az esetre, ha komoly fenyegetés érné a Földet. Nem tudjuk, hol van a 140 méteres aszteroidák nagy része. Jelenleg nem állna módunkban elhárítani egy ilyen méretes aszteroidát.

Figyelmeztetett továbbá, hogy az űrügynökségeknek nincs elég pénzük arra, hogy a védelmi rendszereket fokozott készültségben tartsák. Dr. Kelly Fast, a NASA központjának bolygóvédelmi tisztje szerint a közepes méretű aszteroidák a leginkább veszélyesek. Az Amerikai Tudományfejlesztési Társaság (AAAS) arizonai konferenciáján azt mondta:

Álmatlan éjszakáim vannak azok miatt az aszteroidák miatt, amelyeket nem ismerünk és nem tudjuk, hol vannak. Apróbbak folyamatosan érnek minket, azok miatt már nem tartok annyira. A filmekben előszeretettel mutatott nagy példányok miatt sem aggódunk, mert azokról legalább tudjuk, hol vannak. A kettő között lévők, körülbelül 140 méteresek és annál nagyobbak, ezek okozhatnak inkább regionális, mint globális károkat, azokról nem tudjuk, hol vannak. Becslések szerint körülbelül 25 000 ilyen van és mi még csak a 40 százalékukról tudunk. Időbe telik megtalálni őket, még a legjobb távcsövekkel is.

A NASA 2027-ben indítja el a Surveyor nevű misszióját, melynek célja, hogy egy évtizeden belül megtalálja a 140 méternél szélesebb aszteroidák legalább 90 százalékát – írja a The Sun.